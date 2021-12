COSENZA – Protesta questa mattina in piazza Kennedy dei dipendenti delle cliniche del gruppo San Bartolo gestite da IGreco. I lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro gli imminenti licenziamenti prospettati dalla società. Si tratta di licenziamenti che toccheranno un po’ tutti i settori delle cliniche e che non lasciano dormire sonni tranquilli ai dipendenti.

Il 5 gennaio ci sarà un nuovo incontro con la Regione per cercare di trovare un accordo e scongiurare i licenziamenti di 51 lavoratori attualmente impiegati nelle cliniche Misasi e San Bartolo. C’è il rischio concreto che non si trovi un accordo fra dipendenti e proprietà e che restino tagliate fuori dal mondo del lavoro molte persone.

«Tra le figure per le quali è previsto il licenziamento – era scritto in una nota sindacale – ci sono gli ausiliari e le educatrici. Nel primo caso, questi lavoratori potrebbero svolgere i servizi di pulizia, ma la società preferisce l’esternalizzazione del servizio, lasciando padri di famiglia senza lavoro. Nel secondo caso, quello delle educatrici, l’azienda prevede di soddisfare le esigenze di attività occupazionali per i 60 anziani presenti nella struttura con solo due lavoratrici, attività che risulta improponibile a meno che non si ammetta una grave carenza nei servizi offerti agli utenti, i quali nella rsa hanno il diritto di svolgere diverse e numerose attività ricreative e occupazionali».

«Per il personale amministrativo – aggiungeva il sindacato Usb – l’azienda non si è resa disponibile a ricollocare l’unico lavoratore che risulta in esubero, esprimendo una contrapposizione francamente incomprensibile. In merito all’esubero di personale relativo al laboratorio di Analisi si è evidenziato da parte dei sindacati che la presenza dello stesso è requisito per l’accreditamento non ritenendo giustificata la soppressione di detta attività con il relativo licenziamento del personale».