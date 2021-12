Arrestata per spaccio di droga nella sua casa di Montalto

COSENZA – Preso d’assalto il centro vaccinale che ha sede nel Palazzetto delle Associazioni in via degli Stadi dove questa mattina si registrano lunghe file di cittadini in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid 19. Decine di persone infatti, sono in coda da stamattina per l’inoculazione della dose e non sono mancati momenti di tensione.

Non passa inosservata neanche la lunga fila per sottoporsi al tampone molecolare che avviene con la formula del drive in. Il fenomeno è certamente legato alle numerose occasioni di ritrovo delle festività natalizie, con parenti e amici, che hanno generato un aumento dei casi di positività. Solo questa mattina sono stati già eseguiti circa 200 tamponi.

Nel weekend natalizio sono state prese d’assalto anche le farmacie della città e dell’area urbana dove, già dalla mattinata del 24 dicembre, in alcune attività erano persino terminati i test antigenici.