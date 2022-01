Cosenza, come ottenere i certificati anagrafici on line

COSENZA – Il Settore Affari Generali del Comune di Cosenza, attraverso il Dirigente Walter Bloise, ricorda ai cittadini, richiamando anche una circolare della Prefettura di Cosenza, che è possibile, già dal 15 novembre scorso, ottenere i certificati anagrafici on line accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Il rilascio delle certificazioni on line rientra nelle nuove possibilità offerte dall’ANPR (l’Anagrafe della Popolazione Residente) ai comuni che vi aderiscono. Il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, allo stato, può chiedere, per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica, alcune tipologie di certificati. Ecco, nel dettaglio, quali sono i certificati che potranno essere scaricati on line anche in forma contestuale:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. Per scaricare i certificati occorre anzitutto accedere al portale. Sarà necessario poi presentare la propria identità digitale (attraverso almeno un documento tra Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta nazionale dei servizi) per il primo ingresso.

Dopodiché, si potrà visionare il certificato in anteprima, per verificare la correttezza dei dati, e, nel caso, scaricarlo in formato PDF. Se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. I servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dal Comune.