Bevacqua, “Occhiuto visiti con noi Pronto soccorso cosentino”

COSENZA – “Ha fatto bene il presidente Occhiuto a visitare ieri il centro vaccinale della città di Cosenza: fare sentire la vicinanza delle istituzioni è sempre un gesto opportuno. Altrettanto opportuno e doveroso, però, dovrebbe essere rispondere all’appello dei medici e del personale sanitario dell’ospedale e, in primis, del Pronto soccorso, che lavorano da tempo in condizioni al limite delle umane possibilità. Per questo, chiediamo al Presidente di recarsi con urgenza nell’hub del capoluogo bruzio e negli spoke della provincia: come gruppo Pd, saremmo lieti di accompagnarlo, anche in ragione dell’interrogazione presentata pochi giorni or sono”. Lo afferma, in una dichiarazione, il consigliere regionale Mimmo Bevacqua.

“L’ispezione dei Nas nell’ospedale dell’Annunziata – aggiunge Bevacqua – ha rilevato una serie di preoccupanti criticità: confusione organizzativa; mancanza di personale e di percorsi dedicati ai pazienti Covid; promiscuità nel pronto soccorso e mancanza di spazi e di presìdi. Noi abbiamo chiesto chiarimenti al Commissario alla Sanità e azioni immediate per potenziare l’organico in tutti gli ospedali. Recarsi in loco per verificare personalmente come stanno le cose potrebbe essere un primo passo. Anche per infondere un minimo di tranquillità nei cittadini”.