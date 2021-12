COSENZA – Al via da due giorni le vaccinazioni nella città bruzia per la fascia 3-15enni. “Siamo in una fase ancora iniziale tuttavia la comunicazione è già abbastanza diffusa sul territorio, – spiega il direttore distretto sanitario Cosenza – Savuto Dottor Elio Bozzo – a parte le prenotazioni sulla piattaforma che ancora non sono al massimo stiamo attuando un’operazione Open vale a dire che anche quelli che non sono registrati per la vaccinazione e dunque non sono prenotati non vengono comunque mandati a casa”.

“In due giorni abbiamo fatto, nel distretto di Cosenza, 286 vaccinazioni pediatriche. I genitori hanno portato i loro figli, qualcuno ha chiesto qualche informazione in più e poi tranquillamente si è proceduto alla vaccinazione dei più piccoli. Non ho riscontrato – continua il Dr. Botto – indecisione nelle mamma e nei papà che hanno accompagnato i figli a vaccinarsi, avevano qualche curiosità che i medici hanno colmato. Ricordo che ci sono i pediatri all’interno dei centri vaccinali a garanzia proprio della vaccinazione. E’ importante – conclude il direttore sanitario di Cosenza – vaccinarsi, soprattutto vaccinare i più piccoli perché in questa fase, i dati nazionali lo confermano, è una delle fascia maggiormente colpite.