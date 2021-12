COSENZA – Scadranno il prossimo 31 dicembre i termini per presentare le domande per la richiesta di contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso pubblicato nei giorni scorsi dal Settore Welfare del Comune di Cosenza. L’avviso, pubblicato sull’albo on line del Comune di Cosenza (https://www.albo-pretorio.it/ albo/archivio4_atto_0_430088_ 0_3.html) è a procedura aperta, per cui saranno accolte tutte le domande giudicate ammissibili fino all’esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere redatta sull’apposito modello (Allegato A “FIMI 2021 – Domanda di contributo relativo al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli“) e corredata di tutta la documentazione necessaria. Dovrà inoltre essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

– all’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza;

– con Raccomandata indirizzata a: “Comune di Cosenza – Servizio Casa e Sostegno Economico” – via Degli Stadi – 87100 Cosenza”;

– a mezzo PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo: comunedicosenza @superpec.eu .

Nell’oggetto sarà necessario indicare : “FIMI 2021 – Domanda di contributo relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli “.

I destinatari del contributo possono essere di due tipologie:

TIPOLOGIA “A”: i nuclei familiari che hanno ricevuto una intimazione di sfratto per morosità incolpevole, vale a dire la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (per aver perso il lavoro a seguito di licenziamento, per accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, causa cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ecc.);

TIPOLOGIA “B”: i nuclei familiari che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 luglio 2021, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF (tra l’imponibile complessivo degli anni 2020 e 2021) superiore al 25% .

Possono proporre istanza i residenti nel Comune di Cosenza in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, che siano in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità;

– titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado; l’immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

– residenza nel Comune di Cosenza nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione da almeno un anno;

– per i soli immigrati è richiesta: la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione, attestata da idonea autocertificazione di residenza storica;

– non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;

– non essere assegnatario di un alloggio comunale;

– non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del territorio provinciale;

– il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ordinario per l’anno 2021 del nucleo familiare non deve essere superiore ad €.35.000,00.

– il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario per l’anno 2021 del nucleo familiare non deve essere superiore ad €.26.000,00;

– non essere percettori di altra misura di intervento statale rilevante ai fini IRPEF (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI ecc.);

– non essere percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19.

Inoltre, a seconda della tipologia di destinatario, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

TIPOLOGIA “A”

essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

essere in situazione di morosità incolpevole.

TIPOLOGIA “B”

1) aver subìto, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020.

Per tale tipologia, la riduzione del reddito può essere certificata attraverso il confronto tra ISEE 2020 e ISEE 2021 o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il contributo previsto, è erogato direttamente al proprietario dell’immobile in locazione.

Per altre informazioni, relative alla misura del contributo e alla documentazione da allegare alla domanda, è possibile prendere direttamente visione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda dall’albo on line del Comune. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0984813730. Si può eventualmente richiedere un appuntamento telefonando allo stesso numero o inviando una mail all’indirizzo: casaesostegnoec [email protected] .