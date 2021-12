Cosenza, l’odissea dei pazienti oncologici ad Urologia: “manca il farmaco, aiutateci”

COSENZA – Ancora un altro venerdì e poi un altro ancora. E anche se oggi è la vigilia di Natale, per i pazienti oncologici l’odissea si ripete. Anche oggi infatti, recatisi nel reparto di Urologia dell’Annunziata di Cosenza per l’appuntamento settimanale per la somministrazione dei medicinali, in particolare per l’OncoTICE, vengono rimandati a casa per l’assenza del farmaco.

Della situazione ci siamo occupati già nei giorni scorsi e stamattina, ancora una volta, i pazienti hanno contattato la nostra redazione per sollevare l’attenzione sul problema diventato ormai consuetudine: “siamo di nuovo qui, e al reparto ci hanno detto che il farmaco non c’è, nè oggi nè il prossimo venerdì che è 31, informandoci che è presente solo al presidio ospedaliero di Paola”.

“Che cosa dovremmo fare a questo punto? – si chiede il figlio di un paziente oncologico – andare a Paola e sperare che mio padre possa ricevere la somministrazione del farmaco?”. E se prima i pazienti erano costretti ad aspettare ore e ore in attesa del trasferimento delle medicine dal plesso del Mariano Santo ai reparti dell’Annunziata, stavolta la risposta dei sanitari è stata quella della mancanza del farmaco.

Secondo quanto si apprende ci sarebbe stato un colloquio tra l’assessore alla sanità del Comune di Cosenza, De Marco, e l’azienda ospedaliera. Il commissario Mastrobuono avrebbe spiegato che si tratta di un problema che riguarda tutta Italia rispetto al farmaco specifico. Non sarebbe dunque un problema esclusivo dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Purtroppo però in mezzo rimangono i pazienti, che aspettano di ricevere il farmaco e che, anche per le prossime settimane rischiano di non potersi sottoporre alle cure che, per loro, sono fondamentali.