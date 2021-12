Covid: posti letto saturi a Cosenza, l’85% non è vaccinato

COSENZA – L’ospedale di Cosenza inizia a soffrire seriamente rispetto alla mancanza di posti letto per pazienti Covid, l’85% dei quali, risultano non vaccinati. Il dato arriva dall’Annunziata ma in generale la situazione, a causa dell’aumento dei positivi, è simile anche nelle altre strutture sanitarie calabresi.

In terapia intensiva al nosocomio bruzio, restano solo 6 posti letto dei 19 disponibili in quanto sono occupate 13 postazioni. Saturi invece, i posti letto in area medica, con ancora tre persone in attesa di un posto in reparto. Probabilmente, secondo quanto si apprende, saranno trasferite a Cetraro dove l’Asp di Cosenza sta provvedendo ad attivare nuovi posti letto specifici per pazienti Covid.

Altro dato è quello dell’85% delle persone in ospedale che risuta non vaccinato, tra cui anche una madre di 70 anni ed il figlio 45enne, provenienti dall’area ionica cosentina. Madre e figlio si trovano in terapia intensiva con sintomi importanti da covid-19 e con una situazione clinica complessa.