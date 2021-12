Cosenza, Vaccini pediatrici: domani apre la sede di via delle Medaglie d’oro

COSENZA – Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri su via Domenico Gaudio a pochi passi dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per una fuga di gas. Il tratto è quello che conduce al ponte Mancini, nei pressi della rotonda che porta verso l’ingresso del nosocomio dove è presente anche un supermercato.

Il forte odore si avverte in tutta la zona. Secondo quanto si apprende un palazzo dove risiedono una trentina di famiglie, nella traversa di fronte al Vescovo Rosso, che porta allo snodo per Mendicino, è stato evacuato e l’area è stata transennata dai vigili urbani, per consentire l’intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza della Misericordia di Cosenza. La fuoriuscita di gas sarebbe stata provocata da alcuni lavori che erano in corso d’esecuzione nella zona e i tecnici e gli operatori stanno già provvedendo.

Italgas “condotta danneggiata da un’azienda terza e già riparata”

Un portavoce Italgas fa sapere che nella mattinata di oggi tecnici del Pronto Intervento sono accorsi in via della Repubblica, a Cosenza, per il danneggiamento di una condotta del gas da parte di un’azienda terza, estranea a Italgas, che stava lavorando sulla fibra ottica. L’area è stata subito posta in sicurezza e la condotta danneggiata è stata riparata nel giro di poche ore consentendo il ritorno alla normalità del servizio e il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni.