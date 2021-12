Da domani Francesco Giordano sarà assessore comunale al Bilancio

RENDE (CS) – “Il 13 dicembre la questura di Cosenza ha convocato Jessica Cosenza e Simone Guglielmelli per notificare loro la proposta delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, volte, tra le altre cose, a “contenere il loro carattere eversivo e ribelle”, prevenire la reiterazione di azioni “eclatanti”, qualificando a più riprese Jessica e Simone come soggetti che, sin da giovanissimi, avrebbero intrapreso condotte delinquenziali”.

Esordisce così la lettera di solidarietà scritta dai docenti del Dispes Unical nei confronti di Jessica Cosenza e Simone Guglielmelli, attivisti ai quali è stata notificata nei giorni scorsi, da parte della Questura di Cosenza, la proposta della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

“Le misure proposte ci appaiono abnormi e pesantissime, – si legge nella lettera – attese, da un lato, la loro idoneità a limitare fortemente i diritti di libertà più elementari e, dall’altro, per l’obiettivo esplicito ad esse sotteso di colpire alla radice l’indole e le aspirazioni di due nostri giovani studenti.

Indirettamente, tali misure potrebbero negativamente incidere sulle scelte di molte altre persone che con Simone e Jessica condividono l’impegno politico e sociale. La gravità delle misure, poi, è ancora più preoccupante se osservata in concomitanza con un provvedimento analogo nei confronti di Francesco Azzinnaro e con le pesanti multe comminate pochi giorni prima in occasione dell’organizzazione di una passeggiata, avvenuta a fine luglio, nei luoghi dei crolli per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato di degrado di Cosenza Vecchia.

Molte e molti di noi conoscono Simone e Jessica: chi ne ricorda la partecipazione attenta e attiva a lezione, chi ne ha seguito il lavoro di tesi, – continua la lettera – chi ha apprezzato il loro contributo decisivo in iniziative istituzionali del Dipartimento – da ultimo la Summer School “Abitare l’inabitabile” a Cosenza Vecchia, o ancora l’impegno volto a prevenire la violenza di genere e il superamento di stereotipi e pregiudizi. Due persone da cui, come nelle migliori esperienze di “comunità discente”, abbiamo tratto spunti per imparare che andavano ben oltre quanto abbiamo loro insegnato. Chi ha conosciuto Simone e Jessica fuori dalle mura del campus ha apprezzato la loro azione concreta, intelligente e creativa in difesa delle persone più vulnerabili della nostra comunità cittadina.

Come docenti, ricercatori e ricercatrici, e personale del DISPeS esprimiamo grande preoccupazione e piena solidarietà a Jessica e a Simone nonché alle loro famiglie e alle loro comunità di riferimento.

Sia chiaro, facciamo ciò nella piena consapevolezza della gravità della situazione venutasi a creare in seguito alla risposta istituzionale che resta tale indipendentemente dalle persone coinvolte e dalle loro indubbie qualità. In effetti, ci preoccupa la tenuta e l’agibilità democratica di un territorio fragile in cui l’attenzione delle istituzioni sia orientata più alla “tranquillità pubblica” e ad una, oggigiorno, troppo ristretta concezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, minacciate da azioni solidali, che non ai crimini più o meno organizzati che, di certo, non rendono fruibili i diritti civili, politici e sociali. Compito di un Dipartimento di scienze politiche e sociali è anche quello di non rimanere silente a fronte della rigidità formale e agli automatismi dell’ordinamento giuridico e di misure – come quelle di sorveglianza speciale – sulla cui conformità alla Costituzione repubblicana si discute ormai da decenni. Parimenti, compito della comunità di ricercatori e ricercatrici del DISPeS è trasmettere, alle nuove generazioni, la forza trasformatrice dei principi costituzionali,

primo tra tutti quello democratico che si invera soprattutto attraverso la partecipazione politica e l’assolvimento degli inderogabili doveri di solidarietà.

Ci preoccupa, altresì, il veder minacciata quella che istituzioni internazionali e nazionali ci chiedono di esercitare come “terza missione”: l’impegno nel territorio e per il territorio, nelle comunità, per co-produrre, condividere, trasferire e ricevere conoscenze. Jessica e Simone sono parte proprio di un tessuto di co-produzione del sapere critico essenziale per la qualità della democrazia e che stiamo costruendo con fatica e passione e non solo perché ci viene richiesto.

Intravediamo il pericolo di una brusca chiusura delle comunità e dei territori con cui ci si chiede e desideriamo lavorare. E temiamo che le azioni intraprese nei riguardi di Jessica e Simone, due nostri studenti che vogliamo e dobbiamo tutelare per ciò che di buono hanno fatto, possano essere un nefasto monito per altri e altre che desiderano “partecipare per immaginare il futuro e cambiare il presente”.

