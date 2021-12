COSENZA – “Fa piacere che il sindaco e l’amministrazione comunale di Cosenza vengano fatti oggetto di attenzione – e non è la prima volta – dalla consigliera regionale Simona Loizzo che non perde occasione per intervenire, da buona cosentina, sulle questioni più disparate che riguardano la città, anziché occuparsi delle problematiche – e non mancano – che attanagliano la nostra Calabria”. E’ quanto dichiara Franz Caruso che risponde alle dichiarazioni della consigliera regionale della Lega sulla vicenda dei buoni spesa.

“Suona alquanto strano – precisa Caruso – che Loizzo arrivi ad esprimere addirittura solidarietà nei confronti dei consiglieri di minoranza di Palazzo dei Bruzi per la mancata pubblicazione, da parte del Comune, del bando sui buoni spesa. Delle due l’una: o lo fa per spirito di coalizione, anche se il suo partito non è rappresentato in Consiglio comunale, o perché dietro la sua iniziativa potrebbe esserci qualche suggeritore interessato. E’ chiaro che, essendo stato tirato in ballo, non posso sottrarmi al dovere di fornire una risposta”.

“Come già comunicato ieri, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la definizione del bando relativo alle misure di sostegno previste per le famiglie bisognose dal Decreto Sostegni Bis e contestualmente ha indicato anche i criteri per la ripartizione del fondo ed i requisiti per l’accesso ai benefici previsti. I tempi strettissimi e l’iter procedurale da seguire non ci hanno consentito di pubblicare l’avviso prima di Natale, ma lo faremo prima possibile, tanto è vero che, sempre nella Giunta di ieri, è stato dato mandato alla dirigente del settore Welfare di provvedere”.

“Ferma restando la mia personale contrarietà – ha sottolineato Franz Caruso – alle misure effimere di ristoro delle situazioni di disagio economico e di bisogno (come può essere la distribuzione dei pacchi natalizi) preferendo piuttosto azioni più incisive in grado di generare un concreto miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, finalizzate a farli uscire dalle condizioni di indigenza, abbiamo ritenuto giusto, proprio per non far mancare un segno di attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di quei cittadini che, purtroppo, continuano a popolare l’area del disagio, dare seguito ad una deliberazione adottata dalla precedente amministrazione con la quale era stato accantonato un fondo, non distribuito, di circa 65 mila euro proveniente dalle precedenti risorse stanziate dal governo centrale nella precedente fase pandemica a beneficio delle famiglie bisognose. Questo fondo è stato trasferito al Banco Alimentare che da lunedì 20 dicembre, provvederà, con l’ausilio del CSV alla distribuzione di pacchi natalizi con generi di prima necessità ai beneficiari che sono stati individuati dal Settore welfare tra coloro che non avevano avuto accesso ai precedenti benefici”.