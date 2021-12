Il Duomo di Cosenza compie 800 anni, mons. Nolè: “insieme verso questo storico evento”

RENDE – “Siamo preoccupati per l’annunciato concertone di capodanno“. Il tam tam sui social circa l’unico evento all’aperto “quest’anno tutti a Rende” non fa presagire nulla di buono. A scrivere è un gruppo di cittadini che non nasconde la preoccuazione in vista dell’evento promosso su via Rossini che “non è uno stadio o una grande piazza. Eventi simili nelle città sono stati già annullati nonostante grandi spazi a disposizione. Come pensano gli organizzatori di gestire l’evento con la marea di gente che arriverà?”.

“E c’è di più: come pensa il comune di Rende – scrivono i cittadini – così festaiolo nel pieno della quarta ondata Covid e con il vertiginoso aumento dei contagi in atto, di gestire l’ordine pubblico e far rispettare le norme anti Covid? Si spera in un ripensamento e soprattutto si auspicano una serie di disposizioni dall’alto da parte di chi, ha la piena responsabilità dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini. Gli ospedali sono già al collasso, non occorrono ulteriori occasioni di contagio”.