COSENZA – Giovanna Petrocca, questore di Cosenza, è soddisfatta del lavoro che i suoi agenti hanno effettuato dal 6 al 15 dicembre da quando sono entrate in vigore le nuove norme sul green pass. «Siamo in un periodo in cui le attività di controllo vanno intensificate», dice e i numeri parlano per lei. Sono stati effettuati 3459 controlli con 8 persone sanzionate per mancanza di green pass e 10 prive di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono stati controllati ben 162 esercizi commerciali con 6 sanzioni. Controlli effettuati, in soli dieci giorni, con ben 423 agenti della polizia di Cosenza.

Aumentati i reati tra le mure domestiche

«È stato un anno proficuo per le indagini di polizia giudiziaria – sottolinea ancora il questore Petrocca – abbiamo ricevute molte chiamate al 113 e, purtroppo, abbiamo constatato l’aumento dei reati in famiglia con le violenze e su questa problematica l’attenzione è molto alta».

Il questore sciorina numeri spiegando che ci sono stati 170 avvisi orali di cui 87 per stalking; 25 sorveglianze speciali di cui 11 per maltrattamenti in famiglia; 23 ammonimenti del questore per atti persecutori; 8 comunicazioni di reato; 2 allontanamenti dalla casa familiare; 7 arresti per maltrattamenti e 32 segnalazioni di codice rosso; 1 violenza sessuale. Sono proprio i reati contro le donne a preoccupare il questore che spiega come e quanto è stata intensificata l’attività in questa direzione. «Ci tengo a sottolineare, inoltre – conclude Petrocca – la grande collaborazione con tutte le altre forze dell’ordine con le quali ci interfacciamo quotidianamente».

Video di Dario Rondinella