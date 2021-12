“Welfare leggero”, a Castrolibero il progetto “Time to Care”

CASTROLIBERO – “L’amministrazione comunale di Castrolibero ha definito un protocollo d’intesa con la Presidente provinciale delle Acli Caterina De Rose per la realizzazione del progetto denominato ‘Time to care’. Questo prevede l’inclusione ed il sostegno ai più anziani grazie al supporto di giovani volontari che realizzeranno servizi di ‘welfare leggero’ come il disbrigo pratiche, assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane, assistenza telefonica e coinvolgimento in relazioni sociali”. Così afferma la consigliera comunale di Castrolibero delegata ai Servizi sociali, famiglia e terza età Anna Giulia Mannarino.

“L’obiettivo primario – spiega Mannarino – è quello di promuovere l’autonomia dell’anziano migliorando la sua condizione nel contesto domiciliare e sociale considerato il diradarsi, purtroppo, del sostegno da parte delle reti familiari e amicali soprattutto in un periodo come questo segnato dalla pandemia. Questo progetto va a rafforzare servizi già esistenti che sono di supporto alla nostra comunità quali l’assistenza alle scuole, il trasporto per le persone fragili, l’assistenza domiciliare e il servizio di trasporto per gli anziani. Anzi, alcune di queste attività, come l’assistenza domiciliare e di trasporto per le persone fragili o anziane, è diventata negli ultimi anni un servizio strategico del nostro welfare consentendo aiuto concreto a quanti ne avessero bisogno”.

“Ecco perché è necessario – conclude Anna Giulia Mannarino – investire sempre più risorse ed energie in questi servizi aumentandone l’offerta e la qualità. Il modello di welfare di riferimento deve essere, infatti, quello in cui tutta la collettività si fa carico del benessere delle persone attraverso la valorizzazione dei soggetti del territorio, la promozione delle reti di prossimità e lo sviluppo della comunità sulla base della coesione sociale e della solidarietà”.