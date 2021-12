Caruso incontra Occhiuto: “priorità al nuovo ospedale ma anche stadio e rifiuti”

COSENZA – Il consiglio comunale, riunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Mazzuca, ha approvato il bilancio consolidato 2019 e la trasformazione della “Cosenza acque spa” (in liquidazione) in Azienda speciale consortile. Ha, infine, preso atto della relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito dal Servizio di Controllo interno sugli atti, adottati nel secondo semestre del 2020.

Francesco Caruso polemico con la maggioranza

L’assemblea di Palazzo dei Bruzi ha dato il via libera al bilancio consolidato 2019 con 26 voti a favore. Tre le astensioni: di Giuseppe Ciacco, Bianca Rende e Caterina Savastano. In apertura di seduta, ha chiesto la parola il consigliere comunale Francesco Caruso, iscritto al gruppo misto, che ha rivolto preliminarmente i saluti e gli auguri di buon lavoro all’assemblea, al sindaco e alla giunta. “Formulo gli auguri sinceri di proficuo lavoro – ha detto – al di là degli schieramenti e delle appartenenze perché questi auguri sono rivolti alla crescita della città di Cosenza che tutti amiamo”. Quindi ha rivolto un augurio di buon lavoro anche al Presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca e ai vice presidenti. “Reciteremo il ruolo di opposizione – ha aggiunto Francesco Caruso – perché il dissenso deve essere preservato”.

Sulla pratica di bilancio Caruso, pur anticipando il voto favorevole, ha, ripercorrendo l’iter attraverso il quale il bilancio consolidato 2019 è arrivato in aula, stigmatizzato l’atteggiamento “di chi non ha messo i consiglieri nelle condizioni di valutare attentamente i documenti da analizzare che sono stati resi disponibili solo lunedì pomeriggio. Questo è inaccettabile – ha aggiunto – perché si tratta di pratiche delicate che richiedono analisi accurate. Ci auguriamo – ha proseguito – che nelle prossime occasioni ci sia la possibilità di seguire le attività in maniera attenta, anche nella fase istruttoria”.

L’intervento dell’assessore Covelli

Dopo l’intervento di alcuni consiglieri comunali, ha preso la parola l’assessore Damiano Covelli. “Bisognerà abituarsi – ha esordito – ad un approccio differente in questo consiglio comunale. Anche gli assessori parleranno. Prima non era così, essendoci un solo uomo al comando. Oggi la voce verrà data anche agli assessori”. Sul bilancio consolidato 2019 Covelli ha candidamente ammesso che “se fossi stato consigliere mi sarei astenuto perché il bilancio consolidato altro non è che un bilancio consuntivo che si sarebbe dovuto approvare a settembre 2020. Questo è il bilancio legato ad un’esperienza amministrativa che la città ha bocciato. Il 2019 è, tra l’altro – ha aggiunto l’assessore Covelli – l’anno in cui è intervenuto il dissesto finanziario del Comune. Non è una pratica di bilancio voluta da questa amministrazione. Questo consiglio comunale lo voterà perché bisogna guardare avanti, sapendo che raccogliamo un’eredità difficile e ci meraviglia molto che Francesco Caruso non conosca la situazione debitoria del Comune”.

E sulle riserve espresse da Francesco Caruso sulla giunta Covelli afferma: “è una giunta dei votati. In precedenza qualcuno è diventato assessore senza neanche essere eletto. Questo il criterio voluto dal Sindaco. Saranno i cosentini, tra 5 anni, a dire se la giunta era o no di alto profilo. Da come si sta operando – ha aggiunto Covelli – abbiamo gli applausi della città. Stiamo liberando la viabilità ingarbugliata. E’ vero, ci sono le buche in città. Noi stiamo sopperendo coprendole senza risorse, ma il manto stradale non veniva bitumato da decenni”.

Franz Caruso: “Presto un’operazione verità sui conti”

Dopo che il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglieri comunali, è intervenuto il sindaco Franz Caruso. Sul bilancio consolidato il primo cittadino ha precisato che “non è una pratica particolare, se così fosse avremmo dovuto valutarla politicamente, ma è da valutare in modo istituzionale. E’ un atto che comporta una valutazione di gestione che non è la nostra. Andava approvato un anno fa. Atteso che un bilancio consolidato del 2019 è consequenziale e preliminare al conto consuntivo 2020 e all’ormai consuntivo 2021, quella che si può compiere è una valutazione solo di natura istituzionale”. Un passaggio del suo intervento il Sindaco lo riserva anche ai rilievi mossi sull’attribuzione delle deleghe ai consiglieri. “Il fatto di assegnare deleghe non retribuite rappresenta un senso di valutazione positiva che fa apprezzare ed esalta il ruolo del consigliere”.

E sull’operazione verità: “arriveremo con garbo al confronto dialettico e auspichiamo che ci sia un atteggiamento di onestà intellettuale. Faremo chiarezza non sulle responsabilità, ma abbiamo un obbligo nei confronti della città. D’altra parte al primo punto del nostro programma abbiamo inserito proprio l’operazione verità rispetto alla situazione che si è determinata. Non intendiamo né lamentarci, né piangerci addosso o sfuggire alle responsabilità. Abbiamo schiena dritta e spalle larghe. L’operazione verità la faremo perché è giusto che si faccia nei confronti della città. Poi andremo avanti e daremo risposte con tutte le mille difficoltà che pure ci sono”.