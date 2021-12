Super Green pass, Cosenza è ‘virtuosa’. “Solo 81 sanzioni su 5.300 controlli”

COSENZA – Non passa inosservata la situazione in cui versa il manto stradale cittadino. Dopo il maltempo incessante di questi ultimi giorni, escono allo scoperto buche alte quasi 10 cm ed aumentano le segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo incontrato l’Assessore della Polizia Municipale e manutenzione, Francesco De Cicco per chiedergli quali saranno gli interventi che verranno eseguiti nell’area urbana e con quali fondi si possa arginare il problema che vede ogni mattina il disagio e lo sconforto degli automobilisti della città, alle prese con gli slalom tra le varie buche.

“Siamo partiti ieri mattina per ricoprire tutte le buche nei vari quartieri e nelle strade principali”, spiega De Cicco. “Purtroppo la pioggia incessante ci ha bloccati per quasi 25 giorni, tra allerta rossa e arancione, non permettendoci di intervenire subito per arginare il problema. Il primo giorno utile, quando le condizioni meteo lo hanno permesso, abbiamo iniziato i lavori senza fermarci un attimo per ricoprire tutte le buche della città. Domani continueremo con gli altri interventi per poter soddisfare tutte le segnalazioni che ci sono pervenute fino ad ora- prosegue l’assessore – e che abbiamo verificato sul posto con i vigili urbani, perlustrando tutta la città. De cicco ci tiene a lanciare un messaggio ai cittadini e un “grazie per le segnalazioni che ci avete inviato tramite social e personalmente alla mia segreteria” rassicurando tutti che “stiamo intervenendo senza sosta“.

Gli interventi di manutenzione in città

Gli interventi di manutenzione hanno già interessato diverse zone della città, tra cui Viale Cosmai, Corso Umberto, Strada 107 vicino al cimitero, Via Misasi, Via Padre Giglio, qualche zona di Via Panebianco e Via Popilia, mentre in programma abbiamo già deciso di intervenire in Via Romualdo Montagna, zone di Viale Parco, Caricchio, Casali, Via Bendicenti, Via della Repubblica, Via Molinella e Via 24 Maggio.

“Preferisco un albero spennacchiato e non dover bruciare stipendi”

“Non è facile fare ciò che stiamo facendo – ci tiene a precisare De Cicco – vista la situazione in cui versano le casse comunali. Io non sono il tipo che si piange addosso, mi alzo la mattina e cerco di dare il massimo per la mia città, sono stato votato per questo. Devo essere onesto – puntualizza l’assessore – molti interventi vengono fatti a costo zero grazie ai ragazzi delle cooperative, che io ringrazio tantissimo. Non voglio continuare a giudicare il dissesto, che ci trasciniamo dal 2019 e che ha messo in ginocchio questa città. Interventi, feste e luminarie però – chiosa l’assessore – sono stati pagati a caro prezzo dai cittadini, questo voglio ribadirlo alla città”. E sulla polemica da parte dei molti che hanno criticato l’allestimento natalizio di fronte piazza dei Bruzi, De Cicco risponde che è meglio “un albero spennacchiato, con quattro palline” anziché “bruciare stipendi a fine mese”. E conclude con un affondo chiaro all’amministrazione uscente: “preferisco che vengano pagati i lavoratori delle ditte e delle cooperative e che non vengano messi in difficoltà i cittadini – conclude de Cicco “.

