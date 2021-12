RENDE (CS) – “Sembra di stare sulla luna, Rende è tutta una buca”. Esordisce così una giovane cittadina del comune cosentino che denuncia, alla redazione di quicosenza.it, la situazione degradata del manto stradale. E di queste segnalazioni ne sono arrivare a decine: le buche trasformano le strade di Rende in un percorso ad ostacoli e chi guida deve armarsi di coraggio, fantasia e, per chi ci crede, un pizzico di fortuna. Di fatto le auto sono costrette a improbabili slalom e deviazioni pericolose, c’è chi si ingegna, per evitare di squarciare un pneumatico o rimetterci un cerchione. Sicuramente la pioggia e il brutto tempo dei giorni scorsi non hanno aiutato, facendo sbriciolare porzioni di asfalto come quando i castelli di sabbia fatti in spiaggia crollano bagnati dal mare.

Questi crateri lunari, pericolosissimi per chi va in moto, per chi usa l’automobile e da non sottovalutare, per i pedoni stessi che, si ritrovano spettatori inermi delle danze degli automobilisti, producono guasti non solo alla bellezza e alla sicurezza pubblica ma anche ingenti disagi alla circolazione.

“In tutto questo il comune di Rende dov’è?” chiedono i cittadini.

Nella giornata di ieri il sindaco Marcello Manna insieme all’assessore ai lavori pubblici del Comune Pino Munno hanno perlustrato accuratamente tutto il territorio rendese. “E’ una situazione disastrosa – dice Munno alla nostra testata – ed è causata dalle condizioni meteo avverse ma soprattutto, da alcune ditte che hanno lavorato sul territorio per la fibra, il gas, la luce danneggiando il manto stradale senza curarsi poi di fare i ripristini dovuti per legge. Di fatto venerdì – svela l’assessore – abbiamo presentato mirate denunce”.

Munno poi rassicura i cittadini che già da stamattina “due squadre di ‘Rende servizi’ stanno lavorando “senza sosta”: una per le strade della città ed una per le vie della periferia, ad iniziare da via Marconi, via Cristoforo Colombo, zona industriale, viale Roges, Commenda …

“Da oggi e fino a quando il tempo lo consentirà – conclude l’assessore – noi lavoreremo ininterrottamente. Da stamattina alle 7 e fino a tutta la settimana, sotto la supervisione mia (assessore ai lavori pubblici) ndc e del sindaco, i lavori continueranno finché tutte le buche saranno coperte”.

Una città con una rete viaria che pare una groviera. È un eufemismo dire che, attualmente, le strade di Rende sono disastrate. Ma il comune afferma che la situazione è in work in progress e sembra quindi che ci sia una luce in fondo al tunnel si spera, questa volte, senza buche.