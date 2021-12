Cosenza corre a vaccinarsi, tanta gente al centro di via degli stadi

COSENZA – Una fila compatta e numerosa presidia il centro vaccinale di via degli stadi a Cosenza. Tutti ammassati in attesa di fare il vaccino contro il Covid. La maggior parte è in attesa di ricevere la terza dose e, fra chi deve fare il vaccino e chi accompagna, la gente è tanta. Non ci sono grosse lamentele anche se qualche malumore serpeggia per la calca. A preoccupare, a dire il vero, è la vicinanza con la postazione dell’Asp adibita per effettuare i tamponi molecolari che è proprio di fianco al centro vaccinale. Con l’aumento dei contagi degli ultimi giorni c’è chi si domanda se quel gazebo non possa essere trasferito da qualche altra parte lontano dall’Usca.

Un trend in crescita quello delle vaccinazioni sottolineato anche dal governatore Occhiuto proprio ieri. “C’è la possibilità di far bene, e lo stiamo dimostrando in questi giorni. Il generale Figliuolo ha dato alle Regioni dei target per le vaccinazioni. In Calabria – grazie al contributo dei medici, degli infermieri, e forse anche del presidente che ha tenuto sotto pressione i commissari delle aziende sanitarie – abbiamo sistematicamente superato questi target”. Queste le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al Tg4.

“Sabato dovevamo inoculare 10mila dosi, ne abbiamo fatte 19mila. Ieri, che era domenica, ne dovevamo fare 9mila, bene 9mila dosi le avevamo somministrate già alle ore 17, chiuderemo con circa 14mila inoculazioni – continua Occhiuto – Per fare tutto questo ho creato degli hub vaccinali ad esempio nei centri commerciali, e ho chiesto a Comuni nei quali avevamo una percentuale ridicola – a Platì e a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, avevo solo il 29 e il 30% di vaccinati – di incentivare le vaccinazioni per non incorrere nel rischio ‘zona rossa’. E lo stanno facendo: mercoledì inaugureremo un nuovo centro vaccinale proprio a Platì”.