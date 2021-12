Rende, al metropolis parte il Vax Free Day. Vaccini senza prenotazione

COSENZA – A poche settimane dalla fine dell’anno, si avviano alla conclusione le procedure di liquidazione dei contributi alle imprese che hanno partecipato ai bandi 2021 della Camera di Commercio di Cosenza e che hanno concluso le operazioni di rendicontazione.

Più in dettaglio, le iniziative di sostegno diretto hanno riguardato:

la concessione di contributi diretti al risparmio energetico ed al riuso dei materiali; l’erogazione contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Cosenza aderenti ai sistemi di certificazione DOP e IGP; la concessione di contributi alle imprese che ottengono l’attestazione SOA; l’erogazione di voucher digitali i4.0; il supporto al turismo e alla formazione lavoro ed i contributi diretti per la prevenzione della crisi d’impresa per l’anno 2021. Sei i bandi approvati nel mese di febbraio in una riunione di Giunta interamente dedicata alle imprese e al territorio per supportare direttamente la transizione digitale ed ecologica, incentivare le produzioni di qualità e sostenere la promozione del ‘made in Calabria’ e la sicurezza, con uno stanziamento totale di circa 1,5 milioni di euro.

“Più certezze per le nostre imprese”

“A meno di nove mesi dal via alla presentazione delle domande – afferma, in una dichiarazione, il presidente Klaus Algieri – la Camera di commercio ha utilizzato la maggior parte dell’importo stanziato, oltre un milione di euro, e concluso le attività di liquidazione dei contributi per più del 95% degli imprenditori che hanno completato l’iter di rendicontazione, procedendo con costanza nel lavoro di istruttoria ed evasione delle richieste, con oltre 30 liquidazioni settimanali, e garantendo continuità nel processo di erogazione delle risorse agli aventi diritto. È un esempio innovativo di burocrazia semplice e snella. Un impegno che abbiamo preso nei confronti del territorio e che stiamo dimostrando di saper mantenere, contribuendo anche in questo a dare più certezze alle nostre imprese”.