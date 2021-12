COSENZA – Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questo pomeriggio in via Cavalcanti a Cosenza per un incidente stradale. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Ferito il conducente che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito ed al recupero della vettura.