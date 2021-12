I giovani volontari di Cosenza aiuteranno gli anziani nella vita quotidiana

Il Sindaco Franz Caruso prenderà parte, lunedì 13 dicembre, all’accensione delle luci dell’Albero di Natale in piazza dei Bruzi. L’appuntamento, che proietta ancora di più la città di Cosenza nell’atmosfera e nella magia del Natale, è fissato per le ore 18,00. L’Albero di Natale collocato in Piazza dei Bruzi è alto 8 metri ed è stato donato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’Assessore regionale all’agricoltura e forestazione Gianluca Gallo.

La cerimonia di accensione dell’Albero di Natale di Piazza dei Bruzi sarà allietata dall’esibizione del Piccolo coro di voci bianche del Teatro Rendano, diretto da Maria Carmela Ranieri. La formazione, che si compone di circa 40 elementi, proprio lo scorso 20 novembre ha compiuto i suoi 13 anni di attività. Il repertorio che sarà eseguito è quello classico della tradizione natalizia con i suoi brani più rappresentativi: da “Astro del Ciel” a “Joy to the world”, da “Deck the halls” a “White Christmas”, da “Carol of the bells”, a “Gli angeli nelle campagne”, per finire con la classicissima “Jingle bells”.

“Non potevamo privare la città della magia del Natale – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – nonostante il momento particolare che stiamo vivendo. Ciò nondimeno, abbiamo registrato con soddisfazione una gara di solidarietà, tra istituzioni, commercianti, imprenditori e cittadini, per stare al fianco del Comune nel garantire, nel segno della sobrietà e nel rispetto della tradizione, che la città mostrasse il suo volto natalizio e festoso. A questo proposito ringrazio vivamente sia il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che l’Assessore Gallo, per aver donato alla città l’Albero di Natale. Li avevo invitati entrambi ad essere con noi al momento dell’accensione, ma saranno a Roma per impegni istituzionali. L’albero di Natale che accenderemo lunedì – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – diventa il simbolo di una rinascita nel percorso difficile di uscita dalla pandemia e di pianificazione di un futuro che speriamo foriero di serenità per tutte le famiglie della nostra città”.