Cosenza, le preoccupazioni per il piano invernale Anas «non ancora attuato»

Cosenza – Riapre domani, venerdì 10 dicembre, la scuola materna “Natalia Ginzburg” la cui chiusura si era resa necessaria a causa delle infiltrazioni d’acqua verificatesi a seguito delle copiose precipitazioni piovose delle ultime settimane. L’Amministrazione comunale si è adoperata affinché venissero realizzati al più presto degli interventi di messa in sicurezza del tetto dell’edificio scolastico che sono stati completati proprio nelle ultime ore.

Nella giornata di ieri il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco hanno effettuato un sopralluogo alla scuola “Natalia Ginzburg” per accertarsi personalmente che gli interventi di messa in sicurezza portati a termine in questa prima fase ne consentissero la riapertura. Gli interventi ai quali ha dato corso l’Amministrazione comunale sono stati verificati anche dai Vigili del Fuoco che hanno svolto, a loro volta, un sopralluogo tecnico. La messa in sicurezza del tetto eviterà che si ripetano le infiltrazioni. Si è provveduto anche a transennare l’area dove è stata, nel frattempo, montata l’impalcatura che sarà utilizzata per effettuare i lavori di rifacimento vero e proprio del tetto che saranno eseguiti non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore De Cicco hanno espresso soddisfazione per la riapertura della scuola in condizioni di sicurezza. Perché sia tutelata l’incolumità dei bambini che frequentano la “Natalia Ginzburg”, da domani e fino a quando non saranno effettuati i lavori di rifacimento del tetto, i piccoli studenti della scuola materna entreranno in aula da un ingresso secondario.