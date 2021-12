Multe nel centro storico di Cosenza, la Orrico si schiera con gli attivisti

COSENZA – «Da mesi stiamo sollecitando Anas ad attuare il piano invernale in coincidenza con le ordinanze prefettizie che impongono uso di catene e pneumatici da neve in zona a vocazione nevosa». Così scrive in una nota Antonio Domanico, Segretario generale FIT CISL Cosenza.

«Il piano comporta una distribuzione di personale sulle direttici di montagna in h 24, per consentire tutte le attività di prevenzione e sgombero neve.

L’allerta meteo non concede tavoli di trattativa, il piano non è ancora attuato malgrado parte del personale si sforzi per operare al meglio.

Siamo preoccupati per la transitabilità di queste arterie e per la sicurezza degli utenti che devono percorrerle; ancora di più per il personale che, con turni massacranti, opera sulle strade. Abbiamo sollecitato Anas – conclude Domanico – ad attuare da subito il piano. Attendiamo fiduciosi».