Solidarietà a Cosenza e Rende, le iniziative natalizie per raccogliere fondi

COSENZA – La provincia di Cosenza si conferma un universo solidale. Fino al 6 gennaio 15 enti di terzo settore in 10 comuni del cosentino hanno organizzato diverse iniziative natalizie per sensibilizzare la cittadinanza ai valori del volontariato e della gratuità, per raccogliere fondi e allietare le feste delle persone in difficoltà e dei più piccoli. Gli eventi, tra cui concerti, spettacoli, tombolate e spese solidali, si svolgeranno a Cosenza, Rende, Luzzi, San Giovanni in Fiore, Paola, Lago, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Bocchigliero, Corigliano Rossano e rientrano nel cartellone unico “Tutto un altro Natale” promosso dal CSV Cosenza.

Iniziative a Cosenza e Rende

Spesa solidale Calabriameda OdV. Da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio, in alcuni supermercati, sarà presente il carrello solidale di Calabriameda OdV. Chi vuole può lasciare prodotti alimentari per le persone in stato di bisogno nei carrelli dislocati ai supermercati Conad City di viale Cosmai a Cosenza, ma anche Conad di Santo Stefano di Rogliano e Ko di Rose. I volontari, con gli alimenti raccolti, organizzeranno, per il giorno di Natale, il “pranzo diffuso”, in modo da distribuire alle famiglie in difficoltà le buste della spesa con i prodotti necessari per preparare i piatti tipici del 24 e del 25 dicembre. Allo stesso modo verrà realizzata la “calza della Befana” per i più piccoli. L’associazione ha attivato, in collaborazione con IdeamenteLab, anche il numero amico 377.2555521 per dare conforto ed offrire compagnia alle persone sole per tutto il periodo di Natale, anche nei giorni di festa.

Cesti natalizi di Agape. Lunedì 20 dicembre, alle 11.30, nella palestra dell’Istituto del Polo tecnico scientifico “Brutium” di Cosenza, un gruppo di 40 ragazzi del Centro Studenti Volontari dello stesso Polo distribuirà cesti natalizi a numerose famiglie bisognose del territorio. I cesti, per adulti e bambini, saranno preparati il 17 dicembre dai ragazzi e dai volontari dell’associazione AGAPE.

L’Albero di Arcalabria. L’associazione realizzerà un albero di Natale con materiale di riciclo nello spazio antistante la sede operativa, in corso Marco Polo, a Rende. Dal 13 dicembre fino al 24 dicembre e dal 3 gennaio al 5 gennaio chi ha necessità può ritirare la spesa solidale lasciata sotto l’albero. Chi vuole, invece, contribuire può portare buste della spesa con prodotti alimentari. Dal 22 al 24 dicembre si possono trovare, appesi all’albero, pacchetti con dolcetti riservati ai bambini in stato di bisogno. Chi lo desidera può portare sotto l’albero, oltre ai dolci, anche giocattoli nuovi o poco usati, ma funzionanti. La stessa cosa è prevista il 3 e 5 gennaio in occasione della festa della Befana.

Proiezione lungometraggio “Io resto qua!”. Mercoledì 15 dicembre, alle ore 20.30 Cinema San Nicola Cosenza sarà proiettato il lungometraggio dai temi sociali “Io resto qua!”, un film di Gianluca Sia prodotto da Santo Spadafora. L’iniziative è a cura del Calistrica International Cinema, Media e Società in collaborazione con Senologia & Vita. Si può prenotare l’ingresso al numero 389.5153847 o via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. I fondi raccolti saranno devoluti ad associazioni che si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sui tumori al seno.

Presentazione libro “Cercando Beethoven”. Confluenze APS ha organizzato mercoledì 15 dicembre, alle ore 17.30, nella sala Quintieri del Teatro Cosenza, la presentazione del libro “Cercando Beethoven” di Saverio Simonelli, noto giornalista e scrittore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Conservatorio diretto dal Maestro Francesco Perri che dialogherà con l’autore insieme alla giornalista Donatella Trotta. I lavori saranno introdotti e moderati da Valerio Caparelli. Nel corso della serata verrà eseguita dal pianista Nino Maria Pasqua la sonata per pianoforte n. 21, Ip. 53 in Do maggiore. La lettura dei brani tratti dal romanzo sarà a cura dell’attore Carmelo Giordano.

Concerto omaggio ad Astor Piazzolla. Mercoledì 5 gennaio, alle ore 18, al Parco Santa Chiara di Rende si svolgerà il concerto omaggio ad Astor Piazzolla tra sogno, tango e immaginazione a cento anni dalla sua nascita. L’orchestra di Ars Enotria è formata da 30 orchestrali di cui 19 studenti (liceo musicale, scuola media, conservatorio) e si compone di archi, flauti, oboe, batteria, è diretta da Manuel Reale. Durante lo spettacolo, che ha la direzione artistica di Annastella Cirigliano, sarà eseguita una favola musicale inedita scritta da Pietropaolo Morrone.

Compleanno ALT. L’ALT (Associazione Lotta Tumori) sabato 18 dicembre, alle ore 17, al Parco Santa Chiara di Rende festeggia i 10 anni di attività.

Luzzi

Cena della solidarietà. I volontari dell’associazione Nuova Tebe OdV stanno sollecitando tutti i commercianti di Luzzi nel realizzare una raccolta straordinaria di alimenti. I prodotti verranno consegnati, tra il 23 ed il 24 dicembre, alle famiglie in difficoltà per consentirgli di preparare la cena della vigilia di Natale.

San Giovanni in Fiore e Bocchigliero

Mercatino di Natale. L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di San Giovanni in Fiore mercoledì 8 dicembre parteciperà al mercatino di Natale nelle Buone Feste Florensi. L’associazione sarà presente, con uno stand nei pressi dell’Abbazia Florenze per promuovere le proprie attività.

La Casa di Babbo Natale. Silambiente Bocchigliero, al fine di coinvolgere i più piccoli in momenti di gioco e condivisione, allestisce, da mercoledì 8 dicembre a domenica 26 dicembre, la Casa di Babbo Natale in piazza del Popolo. I bambini possono incontrare gli elfi e Babbo Natale, ascoltare musiche e storie, guardare filmati natalizi, degustare dolci topici bocchiglieresi e ricevere, in dono, piccoli pensierini.

Paola e Lago

Supertombolata della Solidarietà. Sabato 18 dicembre, dalle 18 alle 20, è prevista una Supertombolata della Solidarietà per Telethon nel salone parrocchiale di San Nicola di Bari in via Leopoldo Falsetti organizzata dall’Avis (Associazione volontari italiani sangue) di Lago.

Tombolata della solidarietà. L’associazione Oltre il Confine ha organizzato mercoledì 29 dicembre, alle 16, a Paola, in via Sant’Agata, n. 140, una tombolata alla presenza di tutti i ragazzi che seguono le attività di doposcuola promosse dalla stessa associazione. Dal 22 al 4 gennaio sono previsti tanti altri appuntamenti natalizi per i più piccoli come laboratori e tornei di Uno.

Castrovillari e Cassano allo Ionio

Natale con ENSA. L’ENSA (Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente) di Castrovillari il 12 dicembre pianterà delle stelle di Natale a Cassano allo Ionio. Il 22 dicembre, invece, nel reparto di pediatria dell’ospedale di Castrovillari, consegnerà i regali ai bimbi ricoverati e targhe e attestati di ringraziamento per il lavoro svolto al personale medico e infermieristico.

Tombolata solidale. L’associazione Omnibus ha organizzato martedì 28 dicembre alle 17.30, nel Palazzo Viafora di Cassano allo Ionio, una tombolata solidale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e sarà l’occasione per promuovere l’associazione.

Corigliano – Rossano

Festa del Popolo. Mercoledì 8 dicembre, alle 10, in Piazza del Popolo, nel centro storico di Rossano nel Comune di Corigliano Rossano, i volontari dell’associazione Sosteniamo saranno impegnati in laboratori per bambini con creazioni artigianali fatte a mano e allestimento natalizio della piazza. Ad allietare la giornata animazione, musica dal vivo ed esposizioni artistiche.