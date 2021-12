Cosenza, Loizzo: «situazione esplosiva al Pronto soccorso»

COSENZA – «C’è una situazione esplosiva al pronto soccorso dellAnnunziata di Cosenza con soli sette medici in servizio che mette a rischio l’erogazione dei servizi. L’azienda ospedaliera – scrivo Loizzo – deve far scorrere la graduatoria degli idonei per aumentare i posti letto di medicina che oggi sono appena 14, un numero insufficiente per un hub come Cosenza».

«La carenza di posti letto in Medicina comprime ulteriormente l’accesso al pronto soccorso, con disagi per i pazienti costretti ad attendere ore e giorni per poter usufruire delle cure necessarie. Non può essere una soluzione – continua ancora Loizzo – quella degli ordini di servizio ai medici dei dipartimenti, per venire incontro alle esigenze del Pronto soccorso perché tutto questo si riflette, ovviamente, sul buon funzionamento dei reparti».

«Bisogna procedere con le assunzioni nel reparto di medicina e l’aumento dei posti letto – conclude la capogruppo della Lega in consiglio regionale – per porre fine a una situazione che penalizza utenti e operatori e per evitare decisioni che penalizzino ulteriormente l’erogazione ottimale dei servizi ospedalieri».