Cosenza, la ‘nuova viabilità’ pensata da Covelli: «ma nelle casse comunali non c’è un centesimo»

COSENZA – L’amministrazione guidata da Franz Caruso, ha avviato una programmazione tesa al completo recupero e miglioramento della viabilità cittadina. In campagna elettorale sono state sciorinate diverse proposte che ora potrebbero trovare concreta applicazione. Ne abbiamo parlato con l’assessore al ramo Damiano Covelli al quale sono state affidate alcune delle deleghe più importanti per la città di Cosenza: viabilità, mobilità e trasporti. Settori finiti spesso sulla bocca dei cittadini, alcuni dei quali stanchi di doversi imbattere quotidianamente nel traffico e su strade caratterizzate da doppi sensi, interruzioni e lunghe code. Il neo assessore però, intende dare risposte ai cittadini dopo una campagna elettorale accesa su questi temi.

“Iniziamo da quello che abbiamo già fatto – sottolinea Damiano Covelli – ovvero l’ordinanza che riapre parzialmente le ZTL dal 13 dicembre; a seguito della riunione con i residenti e commercianti, ci siamo impegnati e andremo verso la direzione del cambiamento della vivibilità e di conseguenza della viabilità, proprio per dare risposte alle richieste dei cittadini. In questi anni abbiamo vissuto una situazione difficile legata alla cattiva gestione della viabilità a Cosenza. Il nostro obiettivo è di non modificarla più per evitare ulteriori soprese agli automobilisti. Perché questa scelta? Perchè dobbiamo tenere in piedi tre cose: – spiega Covelli – dare sfogo al traffico, garantire il passeggio su Corso Mazzini e assicurare la salubrità dei posti e dei luoghi”.

“Via Roma (via Misasi) sarà aperta al traffico veicolare perché quella chiusura è stata l’inizio di una scellerata politica che ha messo inginocchio la viabilità cittadina. Si aprirà a senso unico da nord a sud della città – spiega Covelli – anche per evitare di far camminare ‘all’inglese’ i cosentini su piazza Bilotti ed evitare lunghe e odiose file. Sul piano del verde pubblico e per i bambini che gravitano nelle vicinanze delle scuole, sistemeremo la villetta. Dobbiamo garantire anche qui un equilibrio per evitare di snervare i cittadini”.

“Nelle casse comunali però, non c’è un centesimo”

“Tutti ci domandano ‘quando si farà?’. La situazione delle casse comunali è critica – ribadisce l’assessore Covelli – e da quando ci siamo insediati non abbiamo approvato ancora il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio di previsione 2021. Avremmo già dovuto parlare di riequilibrio e consuntivo ma in questo momento nelle casse comunali, non c’è un centesimo da poter utilizzare questi lavori, che invece necessitano di qualche decina di migliaia di euro. Dobbiamo liberare la città da una viabilità che in questi anni è stata fortemente compromessa e i cosentini devono stare tranquilli perchè gli impegni presi in campagna elettorale verranno mantenuti tutti. Dopo le ZTL sarà la volta di piazza Bilotti e della rotonda a Viale della Repubblica. Inizieremo subito dopo l’approvazione del bilancio appena avremmo le risorse per poterlo fare”.

“Su viale Parco e per le piste ciclabili – conclude l’assessore al ramo – non cambia nulla, perchè al momento c’è un finanziamento Europeo in atto e dobbiamo procedere con prudenza. Per adesso è cosi ne riparleremo quando saremo nelle condizioni. Infine abbiamo intenzione di aumentare i parcheggi in città e abbiamo individuato delle zone (villa Nuova e parco Remì) dove recupereremo nell’aree circostanti almeno altri 150 parcheggi”.