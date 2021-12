COSENZA – Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare in città di “rimozione” di isole pedonali, riaperture al traffico di alcune strade e degli immancabili varchi Ztl presenti nel cuore della città. C’è chi li vorrebbe eliminare del tutto e chi invece resta a favore del loro utilizzo per disciplinare la circolazione stradale nella zona della città dove è presente l’isola pedonale. E la nuova amministrazione? Per adesso la novità sulle ZTL riguarda la modifica degli orari a quelle di Via Isonzo e Via Piave. In particolare, dal 13 dicembre, dando seguito alla condivisione e concertazione delle scelte tra l’Amministrazione comunale e i titolari delle attività commerciali che gravitano nell’area interessata ai nuovi provvedimenti varati dalla Giunta guidata da Franz Caruso, cambierà la regolamentazione dell’orario. L’ordinanza è stata firmata oggi dalla Polizia Municipale ed avrà vigore dal prossimo 13 dicembre fino al 31 dicembre 2022 e prevede che vi sia il libero passaggio dai varchi di via Piave e via Gaspare Conforti/via Isonzo, tranne che nei seguenti orari, quando sarà attivo il divieto di transito:

Varco di via Piave :

non si potrà transitare:

– dalle ore 18,00 alle ore 2,00, dal lunedì al venerdì;

– dalle ore 18,00 di sabato alle ore 2,00 del lunedì successivo;

– dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nei giorni festivi infrasettimanali;

Varco di via Conforti/via Isonzo :

non si potrà transitare :

– dalle ore 18,00 alle ore 2,00, dal lunedì al venerdì;

– dalle ore 18,00 di sabato alle ore 2,00 del lunedì successivo;

– dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nei giorni festivi infrasettimanali.

Gli orari resteranno tali per tutto il corso dell’anno, sia in inverno che in estate.

La sosta, libera e a pagamento, sulle aree oggetto del provvedimento, viene consentita e disciplinata come da precedente regolamentazione, fatta eccezione per le fasce orarie di funzionamento del sistema di controllo elettronico degli accessi, quando la sosta sarà consentita solo ai veicoli muniti di autorizzazione all’accesso e transito nelle ZTL. Ieri sera si è svolta una riunione operativa con l’Assessore Covelli, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il Dirigente del settore trasporti e mobilità del Comune, Walter Bloise, e la Comandante della Polizia Municipale, Alessia Loise nel corso della quale è stata decisa la data del 13 dicembre per l’entrata in vigore dell’ordinanza per consentire agli uffici di predisporre la nuova segnaletica e di adeguare il sistema di rilevazione elettronica posto all’ingresso dei varchi. La riapertura dei varchi di via Piave e di via Conforti/via Isonzo consentirà una maggiore fluidità della circolazione veicolare contemperandola con la necessità di tutelare anche il passeggio sull’isola pedonale.