Cosenza, 18enne picchia nuovamente la madre nonostante il divieto di avvicinamento

COSENZA – San Giovanni in Fiore è stato il primo comune della provincia di Cosenza a rendere obbligatorie le mascherine all’aperto a partire da sabato e per tutto il mese di Dicembre. Il sindaco Succuro ha motivato la decisione parlando di prevenzione ritenendo doveroso intervenire in anticipo, in maniera da ridurre le occasioni di contagio legate alle abitudini delle festività”. Ma anche nella città capoluogo le mascherine all’aperto potrebbero presto diventare obbligatorie nelle vie dello shopping e nelle aree a maggior rischio assembramenti.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso si schiera a favore dell’uso delle mascherine all’aperto “sono favorevole all’obbligo della mascherina all’aperto – ha dichiarato Caruso all’agenzia di stampa AdnKronos – a breve firmerò un’ordinanza in tal senso. La nuova variante “Omicron” ci preoccupa come dato generale ma non ancora specifico, ma c’è indubbiamente un problema che è dato dall’aumento dei casi di Covid qui da noi. Un allargamento del contagio che ci porta, dunque, a ritenere giusta la richiesta di Decaro e degli altri dell’obbligo della mascherina.

Con i contagi e i ricoveri in costante aumento anche nella nostra Regione e in attesa dell’introduzione del super Green Pass da lunedì, si moltiplicano le posizioni dei sindaci favorevoli alle mascherine all’aperto per frenare l’avanzata del Covid-19 sopratutto durante le festività. In realtà il decreto anti-covid del Governo già ne prevede l’obbligatorietà in caso di assembramento. “In ogni caso sulla richiesta del territorio stiamo facendo una riflessione. Ma diciamo con chiarezza che la norma in caso di assembramento esiste già” ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.