COSENZA – Sit in questa mattina davanti la scuola materna “N. Ginzburg” di via Negroni dopo la chiusura della struttura causata dall’importante infiltrazione d’acqua registrata nei bagni dell’istituto, dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. Oltre alla certezza che i lavori di manutenzione siano eseguiti al meglio, mamme e papà chiedono di sapere tempi e modi del ritorno a scuola dei propri figli e annunciano: “fin quando non ci sarà un verbale dei vigili del fuovo che attesti l’agibilità, non manderemo i piccoli a scuola”. Una chiusura però, che determina disagi per i genitori che lavorano e che, con difficoltà, devono gestire i figli.

Stamattina intanto, l’assessore comunale alla manutenzione Francesco De Cicco contattato dalla nostra redazione, ha assicurato che i lavori di manutenzione straordinaria per riparare l’infiltrazione, sono stati eseguiti celermente e che appena il tempo lo consentirà, saranno sostituite le tegole del tetto. Il problema dell’infiltrazione ha riguardato parte del soffitto dell’unico bagno a disposizione dei bambini ma secondo quanto dichiarato da De Cicco, i lavori sono terminati ed oggi, i Vigili del fuoco effettueranno un sopralluogo, per capire se e quando i bambini potranno tornare a scuola.

Intanto però, questa mattina un gruppo di genitori si è radunato davanti la scuola materna per chiedere risposte e certezze: “Sappiamo che il Comune è in dissesto ma vogliamo una risoluzione opportuna e veloce. Non vorremmo però allontanarci dalla struttura e ricollocare i bambini in un altro plesso. Vorremmo rimanere uniti – spiegano i genitori – in questo quartiere evitando di dividere i bambini. Siamo consapevoli e tutti d’accordo sull’efficienza e solidità della struttura che riteniamo unica su Cosenza e che pensiamo sia un paradiso per i nostri bimbi ma chiedono solo risposte su tempi e sui lavori. Vogliamo solo essere sicuri che i nostri figli non siano in pericolo”.