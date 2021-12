Mare Pulito, domani la firma ufficiale del protocollo d’intesa

COSENZA – Giornata ricca di appuntamenti e iniziative nella città bruzia, con la promozione sportiva nell’ambito dell’evento “Sport Light Cosenza”. Presentato questa mattina in città il nuovo modello di presidi territoriali di “Sport e Salute”, un progetto d’intesa con la Sottosegretaria allo Sport, e il Ministero dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, nella scuola primaria. Prima dell’inaugurazione della sede principale di Piazza Giacomo Matteotti, (modello di presidio a sostegno del sistema sportivo di base e della comunità) la Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli e il Direttore generale Diego Nepi hanno visitato la scuola primaria IC Spirito Santo, partecipante al progetto Scuola Attiva Kids.

Vezzali “rivoluzione passa dalla scuola”

“La rivoluzione culturale dello sport non può che passare dalla scuola e ovviamente dall’impiantistica. Con il Pnrr abbiamo la possibilità di intervenire per riqualificare le palestre nell’ottica della digitalizzazione e della transizione ecologica, quindi è fondamentale intervenire anche sull’impiantistica sportiva scolastica”. Ha dichiarato alla stampa Valentina Vezzalli. Sport e salute investe 17 milioni di euro, coinvolge il 60% della popolazione scolastica e 1 milione e mezzo di bambini in 76mila classi. Ora che siamo riusciti a mettere nel testo della legge di bilancio dal prossimo anno scolastico la figura dell’insegnante di scienze motorie – ha aggiunto la Vezzali – dobbiamo riuscire anche a far aprire le palestra scolastiche nel pomeriggio, possibilità che finora è lasciata all’autonomia della scuola. Le palestre sono una risorsa importantissima per poter far si che i nostri figli possano crescere facendo attività motoria, conoscere il proprio corpo e imparare a fare quella che a me piace chiamare capriola. Sport e scuola sono un connubio fondamentale per la formazione del bambino”.

A Cosenza convolti 120 istituti scolastici

A Cosenza sono coinvolte 102 scuole della primaria e 18 della scuola secondaria di primo grado. “Quello che e importante – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli – è che passi il valore sociale, formativo ed educativo dello sport che non è soltanto muovere le braccia e le gambe, ma come i bambini oggi ci hanno dimostrato, è lì stare insieme. L’obiettivo è far ripartire lo sport dalle comunità, dai territori e dalla gente”. Nel corso della giornata saranno presentati i progetti, già avviati da Sport e Salute S.p.A., sul territorio come Scuola Attiva Kids e Junior, Sport di tutti Inclusione e Quartieri, Sport nei Parchi, Sport e Periferie. Parteciperanno anche gli ex campioni, ora Legend di Sport e Salute S.p.A., Andrea Lucchetta e Manuela Di Centa.