Protesta OSS all’azienda ospedaliera, la risposta del commissario Mastrobuono

COSENZA – “Cambiare la legge di bilancio per lo sviluppo del territorio” è il tema dell’assemblea territoriale unitaria che Cgil, Cisl e Uil hanno tenuto stamattina a Cosenza all’Hotel Royal. L’incontro rientra nelle iniziative di mobilitazione che i sindacati confederali stanno attuando in tutta Italia, mentre è in corso l’iter parlamentare di discussione e approvazione della manovra finanziaria 2022.

“Bisogna cambiare la manovra finanziaria, perché così com’è non va – dice Tonino Russo segretario generale della Cisl Calabria – puntare sulla progressività e soprattutto sull’equità, soffermandosi sul lavoro e sulla sua precarietà. È necessario togliere le tasse e formulare una riforma fiscale per alleggerire le tasche dei lavoratori e dei pensionati. Noi in Calabria abbiamo una realtà – conclude il segretario Cisl – scollegata con il resto del paese per questo vogliamo che la spesa del PNRR venga affrontata in un clima di confronto al fine di creare, in una terra come la Calabria, occasione di crescita, di sviluppo oltre che di lavoro e di dignità del lavoro”.

L’assemblea è stata aperta dai segretari generali Giuseppe Guido (Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno), Umberto Calabrone (Cgil Cosenza), Giuseppe Lavia (Cisl Cosenza), Roberto Castagna (Uil Cosenza). Con le iniziative di questi giorni, diffuse in tutti i territori della regione e dell’Italia intera la Cgil, Cisl e Uil, della provincia di Cosenza, chiedono che la legge di bilancio 2022 dia risposte convincenti su lavoro, pensioni, fisco, sviluppo, welfare, contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del paese. “Si tratta di tematiche fondamentali – sostengono unitariamente i tre gruppi – per la ripartenza, in un momento di particolare difficoltà per il paese e in particolare per la Calabria, sulla quale si gioca una partita irrinunciabile ai fini dello sviluppo”.