A Carolei il Galà di beneficenza a sostegno del “Cuore in una Goccia”

COSENZA – Domani, venerdì 3 dicembre, la Filanda dei Quintieri, di Carolei (Cs), il Galà di Beneficenza organizzato dal Cuore in una Goccia. La Fondazione è un ente senza scopo di lucro nato per fornire risposte di accoglienza, scientifica, umana e solidale, per tutte quelle famiglie che, dopo aver ricevuto, in gravidanza, una diagnosi di patologia del proprio bambino, si trovano in una condizione di smarrimento e vuoto, sia di tipo medico-assistenziale, che umano e relazionale. Il ricavato dell’iniziativa benefica sarà devoluto al Progetto Down, progetto di ricerca sulla Sindrome di Down, promosso dal Cuore in una Goccia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. di Roma, con l’obiettivo di aprire finestre di speranza per le famiglie che affrontano diagnosi prenatali di trisomia 21.

La ricerca è articolata su due livelli di studio e ha l’obiettivo di validare nuove ipotesi sulle cause della Trisomia 21 e protocolli di cure, in epoca prenatale, per la riduzione del danno neurocognitivo del bambino con Sindrome di Down.

Ad introdurre la mission e le attività della Fondazione il Cuore in una Goccia, interverranno il presidente, prof. Giuseppe Noia, nonchè direttore dell’Hospice Perinatale “Santa Madre Teresa di Calcutta” del Policlinico Gemelli di Roma, la dott.ssa Anna Luisa La Teano, cofondatrice e responsabile del braccio familiare-testimoniale della Fondazione e la sig.ra Angela Bozzo, cofondatrice e responsabile del braccio spirituale del Cuore in una Goccia. Alla presentazione delle attività istituzionali si alterneranno momenti di intrattenimento per gli ospiti con la performance artistica della Dancing Violinist, Chiara Conte, e l’eleganza in passerella dei gioielli di Damiani e degli abiti di Ausonia Atelier.

In relazione alla significatività in ambito sociale di questo evento, è doveroso evidenziare la disponibilità dell’imprenditoria locale nel sostenerne la realizzazione, a dimostrazione dell’impegno in un percorso di sensibilizzazione, nel territorio calabrese, sul tema delle fragilità prenatali, della tutela della vita nascente e della salute delle mamme e delle famiglie.