Crac Bcc Cosenza, buco da 23 milioni. In 28 rinviati a giudizio

COSENZA – Prosegue l’ondata di maltempo che da oggi interessa la Calabria. Per la giornata di domani, venerdì 26 novembre, la Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo che riguarda soprattutto la fascia tirrenica cosentina indicata con codice rosso. I Comuni di Rende, Cosenza, Castrolibero, Casali del Manco, Montalto Uffugo hanno emanato un’ordinanza in vista dell’allerta rossa, a partire dalle ore 00:00 alle 24:00 del giorno 26 novembre, ordinando la chiusura di scuole, cimiteri, sottopassi, parchi e tutte le zone a rischio allagamento ” a tutela dell’incolumità pubblica”.

Anche a Cosenza scuole chiuse

Il Sindaco Franz Caruso, nella sua qualità di autorità territoriale di protezione civile, in considerazione della comunicazione del Dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria, con la quale, in fase previsionale, è stato diramato un avviso di allerta meteo rossa, ha ordinato, per la giornata di domani, venerdì 26 novembre, la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale. Il provvedimento del Sindaco Caruso è stato motivato con la situazione di pericolo per l’incolumità di persone e cose che potrà scaturire dalla criticità rappresentata dall’allerta meteo rossa e con l’esigenza di adottare misure precauzionali. L’ordinanza di chiusura delle scuole si è resa necessaria per far sì che le strade, durante gli eventi meteo avversi, rimangano, per quanto possibile, libere dal traffico, al fine di agevolare gli eventuali soccorsi ed aiuti ed anche in considerazione dell’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino, atteso, inoltre, che lo spostamento degli studenti, per raggiungere i plessi scolastici, determinerebbe una circolazione molto intensa in condizioni di viabilità non ottimali.

Il messaggio di allerta meteo è stato comunicato al Comune di Cosenza dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale. Il messaggio prevede un livello di allertamento codice rosso a partire dalla mezzanotte di oggi alle ore 24,00 di domani, venerdì 26 novembre, e comunque fino a cessate esigenze. Il quadro previsionale tracciato dalla Protezione civile regionale e reso noto dalla dirigente della Protezione civile comunale, ing.Antonella Rino, fa riferimento a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, di forte intensità o temporali. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale, con l’Assessore alla protezione civile Veronica Buffone, hanno disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C), invitando i cittadini alla massima prudenza e richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi, abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche. Nelle predette aree è consigliato di raggiungere i piani superiori, non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia municipale.

Allerta arancione e gialla sul resto della Calabria

Allerta arancione, invece, per la costa tirrenica del Catanzarese e del Vibonese, mentre sul resto della regione è prevista una allerta gialla. Nella serata di oggi dovrebbe prodursi il primo effetto del maltempo che dovrebbe interessare maggiormente tutta la fascia ionica calabrese, per la quale esiste una allerta arancione, mentre già nella mattinata di oggi sono stati evidenziati alcuni acquazzoni di breve ma intensa durata.