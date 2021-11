Aumentano i contagi a Cosenza, il Comune istituisce un tavolo per contrastare il virus

COSENZA – “C’è bisogno di comportamenti più responsabili da parte di tutti, soprattutto da parte dei giovani, e di maggiori controlli nei locali dove ancora si verificano troppi assembramenti ed i controlli dei green pass non sono così puntuali come dovrebbero essere e come le circostanze richiederebbero”. L’affermazione è del Sindaco Franz Caruso che non nasconde qualche preoccupazione per la risalita dei contagi, negli ultimi giorni, sul territorio cittadino. Per contrastare l’epidemia il Comune ha deciso di istituire un tavolo permanente con esperti che monitoreranno la situazione.

“Dobbiamo evitare che il nostro ospedale vada in sofferenza”

“Il virus ha ripreso vigore e, naturalmente, tutto questo ci preoccupa e non poco. Dobbiamo – aggiunge il primo cittadino – mantenere desta l’attenzione e non lasciarci andare a comportamenti che potrebbero rivelarsi imprudenti. Dobbiamo agire, nelle nostre azioni quotidiane, con la massima accortezza. Non vogliamo generare allarmismi, ma neanche indugiare in sottovalutazioni del fenomeno dei contagi che, purtroppo, ci sono e continuano a propagarsi specie tra i nostri concittadini più giovani. Amministrare con giudizio le nostre giornate – prosegue Franz Caruso – è estremamente importante in una fase come questa, anche per evitare che le strutture sanitarie, anzitutto il nostro Ospedale, vadano in sofferenza e non siano in grado di rispondere alle necessità dei cittadini, non solo quelli affetti dal Covid, ma anche quelli in cura per altre patologie!”.

L’appello a ristoratori, commercianti e Polizia: “intensificate i controlli”

“Ecco perché – rimarca il Sindaco Caruso – mi corre l’obbligo di invitare tutti i cittadini ad essere più responsabili ed accorti, evitando gli assembramenti, continuando a portare i dispositivi di protezione individuale e mantenendo il giusto distanziamento. Nel contempo, rivolgo un ulteriore invito ai ristoratori e ai titolari dgli esercizi commerciali, soprattutto quelli più frequentati dai giovani, affinché intensifichino i controlli agli ingressi sui green pass, non ammettendo all’interno dei locali chi ne risulta sprovvisto. In questa ottica, volta ad intensificare i controlli chiedo, inoltre, la piena collaborazione della Polizia Municipale che dovrà essere più presente, specie nel fine settimana, esercitando quei poteri, anche sanzionatori, di cui dispone”.