COSENZA – Numerosi i sindaci della provincia di Cosenza che hanno preso parte stamattina all’incontro in Prefettura con la sottosegretaria per il Sud, Dalila Nesci, per discutere degli interventi a sostegno del tessuto economico-sociale che si potranno realizzare con il Contratto Istituzionale di Sviluppo della Calabria. Si tratta di un’opportunità che si aggiunge ai fondi del Pnrr per valorizzare i territori ricchi di risorse ambientali, di storia e tradizioni.

“Il Sud ha bisogno di investimenti per recuperare il divario accumulato negli anni – ha spiegato la sottosegretaria – e diventare il motore della crescita del Paese. Per questo il governo ha attivato diversi concorsi affinché negli enti locali possano arrivare più risorse tecnico-professionali in grado di scrivere bandi e di progettare”.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo della Calabria è uno strumento a disposizione dei Comuni per realizzare interventi a sostegno del tessuto economico-sociale. In particolare, le risorse “saranno destinate – ha aggiunto la Nesci – a progetti inerenti il turismo, la cultura e la riqualificazione urbana“.

Nel pomeriggio il sottosegretario sarà anche a Corigilano Rossano per un incontro sul CIS e poi tornerà nuovamente a Cosenza alle 17:30 per intervenire all’evento sul turismo organizzato presso la Camera di Commercio in collaborazione con la Società Italiana di Scienze del Turismo.

