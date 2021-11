Cosenza, giornata di screening gratuiti sui tumori del distretto testa collo

COSENZA – All’inaugurazione della mostra promossa dalla sezione provinciale dell’’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, per celebrare i suoi 10 anni di attività ha rappresentato il Comune di Cosenza, la vicesindaca Maria Pia Funaro, anche nella sua qualità di Assessore all’ambiente e al territorio. Funaro ha ribadito la necessità di dare compimento al PAC – Piano Amianto Comunale “che sarà – ha sottolineato Funaro – lo strumento operativo alla base delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa regionale vigente. Fondamentale – ha aggiunto – sarà procedere con il censimento e la mappatura georeferenziata dei siti contenenti amianto, con l’istituzione dello “Sportello Amianto” in collaborazione con l’ONA, con la formazione e l’informazione attraverso opportune campagne di sensibilizzazione”.

Il vice sindaco ha sottolineato, altresì, la necessità di rafforzare i contatti con le autorità competenti in materia, con una particolare attenzione alle attività svolte di concerto con Arpacal: “Il nuovo corso per la città di Cosenza – ha concluso Maria Pia Funaro – non può che essere caratterizzato da una prospettiva green che sia altra, che vada, cioè, oltre la mera tutela del territorio, che, anzi, la attraversi e sia trasversale e multidisciplinare. Cosenza 2050 è una Cosenza equa e sostenibile”. Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato il geologo Franco Falco, scomparso qualche anno fa, tra i fondatori dell’ONA a Cosenza. A tal proposito è stata consegnata alla moglie e alle figlie una targa alla memoria.