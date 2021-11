Giornata contro la violenza alle donne, a Rende “Le ombre dell’amore”

COSENZA – Il primo cittadino di Cosenza si è recato personalmente nell’abitazione di Vincenzo Cretella, in via Galluppi, per porgergli i suoi auguri personali. La visita di Franz Caruso a casa Cretella ha assunto anche il significato di una vera e propria reunion socialista perché attorno a Vincenzo Cretella si sono radunati anche Pino Iacino, primo cittadino tra il 1975 e il 1980, il consigliere comunale Mimmo Frammartino che è stato un po’ artefice dell’incontro, e Francesco D’Ambrosio.

“Un evento straordinario come questo non poteva non essere sottolineato dalla nostra presenza – ha commentato il Sindaco Franz Caruso -. Sono stato particolarmente lieto di aver preso parte ai festeggiamenti per i 100 anni di Vincenzo Cretella, socialista convinto e appassionato che in tutta la sua esistenza non ha mai tradito i suoi ideali, profondamente radicati nei principi cardine della tradizione politica riformista. La sua fervida intelligenza e la sua carica di vitalità siano da esempio alle nuove generazioni”.

Nato nel 1921, quando si consumò la scissione di Livorno tra le anime della sinistra, Vincenzo Cretella ha sempre interpretato l’appartenenza socialista come passione quasi fideistica. E’ stato tra gli iscritti storici della sezione “Pietro Mancini”. Socialista da sempre e socialista come il padre, la sua passione politica ha fatto proseliti ed è stata trasmessa anche ai figli, continuatori di quella tradizione.

La visita del sindaco ha trasmesso a Cretella una tale carica di vitalità che lo ha spinto a raccontare aneddoti a profusione e a tracciare una breve storia del socialismo in Calabria. Per molti anni ha insegnato a Carolei prendendosi cura di tanti allievi e non solo come maestro elementare, ma anche come guida importante per indirizzare i loro percorsi di vita. Tanto è vero che il Consiglio comunale di Carolei nel 2008, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Mentre ieri una targa della città di Cosenza gli è stata consegnata dal Sindaco Franz Caruso. E le parole che vi sono state incise non hanno bisogno di spiegazioni: “al compagno Vincenzo Cretella, socialista da 100 anni”.