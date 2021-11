Rende: aggredita in ascensore, l’identikit del molestatore

COSENZA – “L’associazione WWW_la Calabria vista dalle donne, esprime la propria soddisfazione per l’esito delle amministrative nella città di Cosenza, in particolare per le sue socie fondatrici: Bianca Rende e Maria Pia Funaro, elette con ampio consenso alla carica di Consigliere Comunali”. Così scrive l’associazione formulando i “migliori auguri di buon lavoro ad entrambe e sottolineando il ruolo di responsabilità di Funaro che merita la nomina a Vice sindaca, ci preme nello stesso tempo evidenziare la assenza, nella composizione attuale della giunta, di deleghe assolutamente strategiche e di fondamentale importanza per il futuro della città e della comunità cosentina tutta.

Il modello di governo della città proposto da Franz Caruso non potrà essere davvero credibile -nonché in piena discontinuità con l’amministrazione uscente- se ai temi delle politiche di genere, del welfare, della cultura e della formazione e gestione di un settore fondamentale come la cultura, non si riterrà di dare la dignità di vere e proprie deleghe assessorili, con i relativi spazi di programmazione e realizzazione.

Consapevoli che una municipalità riformista e di sinistra non possa prescindere dall’assunzione di responsabilità su questioni così dirimenti siamo certe che il neo eletto sindaco vorrà fare una riflessione nel merito e procedere alla redistribuzione di tali deleghe, che non potranno in nessun modo essere materie genericamente delegate al lavoro di eventuali consigliere/i”.