COSENZA – Franz Caruso ha presentato la sua Giunta e stamattina gli assessori, hanno firmato a palazzo dei Bruzi l’incarico. Tra loro ci sono Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone. Vicesindaco è stata designata Maria Pia Funaro con delega all’Ambiente e territorio, mentre il consiglio comunale sarà presieduto da Giuseppe Mazzuca.

Caruso: “un default economico, situazione disastrosa”

Riguardo alla delega al bilancio, Franz Caruso ha mantenuto per sè la gestione del delicato settore amministrativo, consapevole che persino la commissione che sta operando sui bilanci del Comune non è riuscita ad individuare la massa passiva del bilancio comunale. L’intento di Caruso però è di affidare tale delega ad un assessore esterno: “serve rigore e la situazione finanziaria che pensavamo di trovare non è solo confermata ma é disastrosa, è molto più grave – ha dichiarato il sindaco durante la presentazione della sua squadra di governo. – Devo dire che il problema non è solo di natura economico e finanziaria, ma è soprattutto di natura strutturale”.

“Siamo chiamati a mettere in campo – ha sottolineato Caruso – un’azione di rifondazione municipale perchè nel corso degli anni si è verificato in questo Municipio, un depauperamento della macchina organizzativa comunale con un progressivo processo di indebitamento che ci porta a dire che siamo quasi alle soglie di un default delle finanze comunali. Basta solo dire che per quanto riguarda l’organizzazione burocratica e amministrativa si è passati da un numero di personale 1.200 addetti di dieci anni fa, a 200 dipendenti comunali, dei quali un centinaio della polizia municipale e un contingente almeno di 50 dipendenti nei prossimi giorni e mesi andrà in pensione. Una situazione disarmante ed è come combattere una grande guerra senza esercito”. Poi la richiesta al Governo di aiutare Cosenza così come altri comuni del Sud: “un grido d’allarme condiviso anche da altri centri – ha spiegato Franz Caruso citando il presidente dell’Anci – e serve un patto tra Stato ed Enti locali”.

“Ancora non siamo stati eletti e già dobbiamo affrontare l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e di un bilancio preventivo 2021 che ancora non sono stati ultimati e completati dagli organi a ciò preposti. Siamo giunti alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno in corso e noi dobbiamo fare un bilancio preventivo senza avere quello dell’anno che si chiude. Per questo è richiesto un immediato riordino e va accertato il debito reale. Solo dopo, per rispetto alla città, nominerò un assessore esterno al Consiglio comunale che dovrà garantire rigore, trasparenza e una politica di razionalizzazione delle spese e ottimizzazione delle entrate”.

Ecco le deleghe assegnate

Francesco De Cicco – Polizia municipale, manutenzione, decoro urbano;

Pasquale Sconosciuto – Verde pubblico, servizi al cittadino, quartieri e frazioni;

Giuseppina Rachele Incarnato – Urbanistica ed edilizia;

Veronica Buffone – Attività istituzionali, Protezione civile, Legalità e PUC;

Maria Teresa de Marco – Politiche per la salute;

Damiano Covelli – Mobilità e trasporti, lavori pubblici, viabilità, organizzazione, innovazione e risorse umane;

Massimiliano Battaglia – Attività produttive, commercio e artigianato.

Franz Caruso ha poi sottolineato che altre deleghe saranno destinate a consiglieri e a tutti quelli che si sono spesi per il progetto Cosenza 2050.

Il primo consiglio comunale è previsto per il 22 novembre in prima convocazione alle ore 15.30. La seconda è fissata al giorno seguente ma solo formalmente perchè non dovrebbero esserci impedimenti per l’avvio della macchina comunale.

Foto e video di Marco Belmonte