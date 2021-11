Cosenza: carabiniere investito ad un posto di blocco, fermati tre giovani

COSENZA – Un sit-in spontaneo a Piazza Rodotà, davanti l’istituto scolastico “Lidia-Plastina Pizzuti”, per dire no allo smantellamento della piazza e la conseguente riapertura al traffico veicolare di Via Misasi. Lo chiedono a gran voce i genitori degli alunni, lo chiedono diversi cittadini e lo chiede anche il dirigente scolastico della scuola primaria Massimo Ciglio che, megafono in mano, ha parlato ai genitori chiedendo come primo passo un incontro e un’interlocuzione con il neo sindaco Franz Caruso. “Si toglie un pezzo di vita a questa città” ci spiegano alcune le mamme assolutamente contrarie. “Non è solo l’ingresso e l’uscita da scuola, ma tutto quello che ne consegue. Nel pomeriggio i bimbi vengono qui per giocare e divertirsi, andare in bici e in monopattino. Questa è una piazza a misura di bambino”.

Un danno per tutti i bambini

“Il sindaco ha inserito nel suo programma l’intervento sulla mobilità e anche su questa piazza” spiega Massimo Ciglio. Bene, ma Franz Caruso è il sindaco non solo di chi lo ha votato, ma di tutti. Ho visto che non c’è al momento un piano particolare di verde intorno alle scuole, non esiste un piano per rafforzare gli scuolabus, prevedere delle aree parcheggio fuori dalla città con i mezzi pubblici che ogni 5 minuti ti portano in centro. Non c’è niente di tutto ciò. Ecco, mi sarei aspettato prima tutte queste cose e poi allora possiamo parlare di risolvere il problema del traffico. Smantellare questa piazza con un atto unilaterale – spiega il dirigente – è prendersela con i più deboli, con i bambini e le famiglie”.

“La riapertura della strada? Nessun beneficio”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marcello carbone della Fiab Calabria “siamo qui sopratutto come cittadini che riconoscono questo come uno spazio libero destinato ai più piccoli. Dopo tanti anni uno spazio pieno di auto è stato dato ai bambini che lo usano in libertà sicurezza e lo difenderemo. Difendermo un luogo dove i bambini giocano e che non può essere assolutamente restitutito alle auto. La riapertura della strada non diminuirà il traffico su questa arteria ma anzi lo aumenterà”.