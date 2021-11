RENDE (CS) – “Sembrerebbe scongiurata la privatizzazione dei servizi cimiteriali, assurda scelta dell’Amministrazione Manna. Un’operazione che, oltre a determinare un aumento esagerato del costo di forniture e servizi, avrebbe comportato lo spostamento del cimitero in area a confine con il Comune di San Fili, difficile da raggiungere attraverso un accesso, peraltro molto pericoloso”.

Così scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Rende Beltrano Francesco, De Rose Massimiliano, Monaco Enrico Francesco, Morrone Michele, Principe Sandro, Pulicani Annarita, Talarico Domenico che aggiungono “L’operatore economico che ha proposto il progetto di finanza, a quanto è dato sapere, avrebbe fatto un’offerta carente nella documentazione, per cui essendo questa l’unica offerta, la gara non ha avuto esito positivo”.

Rende, storico cimitero: 90 bare in attesa

“Intanto, nello storico cimitero, 90 bare sono in attesa di una dignitosa tumulazione, con enorme sofferenza per le famiglie che si aggiunge al dolore per la perdita di una persona cara – proseguono i consiglieri di opposizione. – Una situazione gravissima che chiama in causa la diretta responsabilità del Sindaco, che da anni testardamente si ostina a non procedere al possibile ampliamento del vecchio cimitero, per come ripetutamente da noi proposto, avendo a disposizione, peraltro, le risorse necessarie postate in bilancio.

Si smetta, pertanto, di inseguire progetti proposti da privati interessati unicamente a realizzare ingenti profitti e si dia corso con urgenza all’ampliamento del cimitero, superando – concludono – nei tempi più rapidi l’attuale vergognosa emergenza che non fa certo onore al Comune di Rende”.