Sistema Cosenza, chiuse le indagini. Ci sono 18 indagati, anche Scura e Cotticelli

MONTALTO UFFUGO (CS) – Elisabetta Sunday aveva 27 anni. Era conosciuta da tutti semplicemente come Izabbetta ed era una ragazza giovane e solare. Tra pochi giorni si sarebbe sposata ed invece domenica ha trovato la morte su una strada maledetta nel Comune di Montalto Uffugo, investita e travolta da un furgone che l’ha centrata in pieno mentre camminava su Via Mascagni, nella frazione di Settimo di Montalto, in compagnia della sorella. Subito soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasporata all’Annunziata in condizioni disperate e si è spenta subito dopo l’arrivo nel nosomocio Bruzio. I carabinieri, dopo aver avviato le indagini e ascoltato le testimonizianze di chi ha assistito al tragico investimento, il giorno successivo hanno fermato un 31enne di Montalto accusato di essere il presunto autore dell’investimento. L’uomo stava rientrando a casa dopo il lavoro e ai militari ha detto di non essersi accorto di aver investito la giovane, pensando di aver preso una grossa buca.

Al di là delle indagini e delle responsabilità, che saranno accertate dagli organi competenti, resta il pericolo di una strada pericolosissima, già teatro di numerosi incidenti, poco illuminata e dove troppo spesso le auto corrono senza rispettare i limiti di velocità. l’Imam Ahmed Berraou, rappresentnte del Co-Mi-Cos – coordinamento migranti di Cosenza – che include varie comunità straniere che vivono nel cosentino, ha promosso per sabato 13 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, una fiaccolata che si terrà propro in via Pietro Mascagni, teatro del terribile incidente per ricordare la giovane e sensibilizzare la cittadina montaltese della pericolosità della strada priva di illuminazione e per denunciare il mancato soccorso alla giovane ragazza.