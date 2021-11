“C’era una volta l’oralità”, seminario di alfabetizzazione per bimbi e genitori

COSENZA – Un seminario di alfabetizzazine per genitori e bambini da 0 a 5 anni tenuto da relatori, tutti docenti e una psicologa, che affronteranno il tema importante della spinta alla curiosità alla lettura anche per i più piccoli, ed a come approcciarsi con i bambini che intorno ai 4/5 anni affrontano l’avventura della pregrafia e della prelettura, utile per l’inserimento nelle scuole primarie.

Allenarsi a saper tenere la penna in mano, o iniziare a leggere o anche solo ad ascoltare una favola, è un lavoro che parte dalla scuola ma deve continuare in famiglia. Importante a tal proposito la presenza dei genitori che potranno assistere al seminario, sollevare tematiche ed effettuare domande, mentre i bimbi saranno intrattenuti con attività dalle maestre direttamente in Biblioteca. L’occasione sarà utile anche per affrontare un tema importante ed anche per far conoscere a noi ed ai nostri bimbi la bellezza che si cela nella Biblioteca Nazionale di Cosenza Vecchia. Il seminario è gratuito e dunque aperto a tutti ma si entra solo con Green pass.

I relatori

Dott.ssa Anna Cesario

– Laurea in Scienze della Formazione Primaria ;

– Specializzazione sul sostegno;

– Master in “Procedure didattiche per la scuola dell’infanzia”;

-Master in ” Scuola dell’infanzia: metodologie didattiche per l’integrazione multiculturale”;

– Master in ” Tecnologie educative per la disabilità elementi di didattica”;

Attualmente insegnante curriculare e referente di plesso presso scuola per l’infanzia .

Dott.ssa Arjanna Forte

– Laurea in Scienze della Formazione Primaria ;

– Specializzazione sul sostegno;

– Master in “Procedure didattiche per la scuola dell’infanzia”;

-Master in ” Scuola dell’infanzia: metodologie didattiche per l’integrazione multiculturale”;

– Master in ” Tecnologie educative per la disabilità elementi di didattica”;

Attualmente insegnante di sostegno presso scuola per l’infanzia.

Dott.ssa Amelia Avruscio

– Laurea in psicologia dinamica e clinica, psicoterapeuta umanistica esistenziale;

– Master in ” Psicologia scolastica”;

-Master in ” Psicodiagnostica clinica e peritale”;

– Master in ” Criminologia”.

Dott. Carlo Paternostro

– Laurea in Sociologia;

– Insegnante curriculare;

– Titolare ed insegnante scuola per l’infanzia settore privato.

Moderatrice dott.ssa Valeria Giardino

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con abilitazione all’insegnamento scuola per l’infanzia.