Rende, interrogazione sul caso della scuola primaria di Arcavacata

COSENZA – Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Cosenza che, nella giornata di ieri 8 novembre 2021, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo all’Autostazione di Cosenza, importante punto di riferimento per la comunità bruzia nonché snodo fondamentale per il transito da e verso la Calabria. Il monitoraggio è finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati di maggiore allarme sociale, della vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, di reati contro il patrimonio e del contrasto all’immigrazione clandestina.

Sono stati, effettuati accurati controlli ai passeggeri in sosta od in transito sulle banchine del Viale delle Medaglie d’Oro, alle autovetture di passaggio nell’area attraverso posti di controllo nonché alle attività commerciali sul Piazzale Autolinee e nelle immediate adiacenze, con il supporto ulteriore di militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cosenza.

Controlli all’autostazione, scattano le denunce

Nel corso del servizio, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza un 40enne in quanto, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello senza giustificato motivo. I militari del N.A.S. di Cosenza, invece, hanno proceduto a due ispezioni igienico-sanitarie nei confronti di altrettante attività commerciali: in un caso è stato chiuso immediatamente il deposito degli alimenti dell’attività commerciale, ai sensi dell’art, 8 del D. Lgs. n. 507/1999, per le numerose criticità igienico-sanitarie riscontrate. Alla seconda attività commerciale ispezionata, invece, è stata elevata una sanzione amministrativa per le violazioni igienico-sanitarie riscontrate.

Identificati immigrati irregolari

Nel corso dei controlli svolti nei confronti di soggetti extracomunitari, i militari delle Stazioni di Casali del Manco e di San Giovanni in Fiore hanno proceduto al fermo per identificazione di due soggetti, poi accompagnati presso il Comando Provinciale per le operazioni di fotosegnalamento, un 28enne originario del Pakistan ed un 45enne originario della Nigeria, sui quali pendeva un provvedimento di rintraccio, emesso dalla Questura di Cosenza, per la notifica del diniego del permesso di soggiorno. La manovra ha consentito di procedere all’identificazione compiuta di oltre 40 persone procedendo ad attività di controllo su numerosi autoveicoli in transito o che stazionavano nell’area.

Innalzare il livello di sicurezza nella città

L’azione di prevenzione e repressione dell’Arma si svilupperà con la massima incisività al fine di assicurare un capillare ed accurato controllo del territorio ed allo scopo di innalzare gli standard di sicurezza percepita dalla cittadinanza cosentina. L’attività è stata svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri di Cosenza Centro, Cosenza Principale, Casali del Manco, Castrolibero e San Giovanni in Fiore, è finalizzata ad eseguire un accurato controllo dell’intera area del Piazzale Autolinee, allo scopo di assicurare una compiuta identificazione di soggetti stranieri irregolari, spesso sprovvisti di documenti idonei a provarne le reali generalità, che sostano o transitano per l’area dell’Autostazione.