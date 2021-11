Tragedia a Montalto, arrestato il pirata della strada

COSENZA – E’ partita da oggi un’attività straordinaria di interventi riguardanti lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e la rimozione dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio cittadino che vede coinvolte la Società “Ecologia Oggi” e le Cooperative comunali. Il nuovo piano di interventi, voluto fortemente dal Sindaco Franz Caruso e che sarà svolto senza costi per l’Amministrazione comunale, è stato illustrato al primo cittadino nel corso di un incontro che il Sindaco ha avuto a Palazzo dei Bruzi con la dottoressa Rita Scalise, Direttore generale dell’unità di Cosenza di “Ecologia Oggi” e, tra gli altri, con il Dirigente del Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune, ing.Giovanni Ramundo, e con l’Arch.Carmen Trotta, direttore esecutivo del contratto di appalto stipulato tra il Comune e la Società “Ecologia Oggi”.

Il Piano sarà articolato sul territorio comunale per aree di intervento. Il recupero e la rimozione di rifiuti abbandonati, lo spazzamento meccanizzato, le attività di lavaggio delle strade con gli appositi automezzi, la potatura degli alberi e lo spazzamento manuale sono iniziati oggi dall’Area Nord 1 che comprende Via Popilia, con particolare riferimento all’ultimo lotto, Piazza Cundari, Piazza Gervaso, Piazza Grimaldi, Piazza Schettini e la strada sottostante la Statale 107, nella zona dove ha sede l’Amaco. Nell’area Nord 1 gli interventi si concluderanno giovedì 11 novembre.

Il piano interventi e le aree interessate

Dal 12 novembre i mezzi e gli uomini di Ecologia Oggi e delle Cooperative del Comune si trasferiranno nell’Area 2 che comprende il Terzo lotto di via Popilia. Qui resteranno fino al 19 novembre. Le strade interessate saranno: Piazza Manna, Piazza Salvatore Spiriti, la strada sottostante la SS 107, Piazza Corigliano e via Curcio.

Le attività si sposteranno nei giorni del 15 e 16 novembre al secondo lotto di via Popilia (Area 3) e riguarderanno, in particolare: Piazza Augello, Traversa Filosa e Traversa De Luca. Tra il 18 e il 19 novembre si proseguirà con gli interventi di bonifica nell’area 4 (via Popilia-Vaglio Lise). Qui saranno interessate: Piazza Assunta Elettra Battaglia, via Biagio Lanza, Piazza Spezzano e via Lupia.

Nel primo lotto di via Popilia gli interventi avranno inizio il 22 novembre e si concluderanno il giorno successivo. Le unità operative di “Ecologia Oggi” e delle cooperative comunali bonificheranno in questo caso via Lupinacci, via Sarcone, Traversa Firrao, Traversa Converso e l’area di Cristo Re.

Il calendario degli interventi consegnato al Sindaco Franz Caruso comprende, inoltre, gli interventi nell’area 6 (Area Nord) che saranno svolti dal 24 al 26 novembre e riguarderanno: via Libero Grassi, Piazza Caduti di Capaci, Via Catera, via Fiore, via Tripodi e Piazza Salvatore Spiriti.

Il 28,29 e 30 novembre le operazioni di bonifica si sposteranno nell’area 7 (via Panebianco 1) che comprende: via Sesti, via Montevideo, Via Roberta Lanzino, via Martorelli, via Molicella e via Padre Giglio. La prosecuzione degli interventi sarà su via Panebianco (Area 8) dal 2 al 6 dicembre riguardando: via Marafioti, Via dei Mille, via Cristofaro, via Leporace, Piazza Luigi e Fausto Gullo, via Terranova e via Giacomantonio.

Dal 9 al 10 dicembre l’area (la n.9) interessata agli interventi sarà quella dello Stadio: Piazza Europa, Viale Marconi, Viale Magna Grecia, via degli Stadi e Piazza Primo maggio. Dal 13 al 14 dicembre le operazioni di bonifica si sposteranno nell’Area 10 (Serra Spiga), in particolare in: via Galli, via Codignola, via Ubaldo Montalto, via Adimari, San Vito Alto, via Saverio Albo e via Cilea.

Dal 16 al 17 dicembre le attività di Ecologia Oggi e delle Cooperative interesseranno l’ingresso della città (area 11), in prossimità dello svincolo autostradale: via dell’Accoglienza, via Cardamone, Piazza Quintieri, via Emilio Capizzano e via De Rada.

Il 20 dicembre sarà la volta dell’area 12 comprensiva di: viale degli Alimena, via Montegrappa, via Vittorio Veneto, via Riccardo Misasi e del primo tratto di via Caloprese. Il giorno successivo (21 dicembre) gli interventi si sposteranno nell’area 13 e, in particolare, su: via Nicola Serra, sul secondo tratto di via Caloprese e su Piazza Bilotti.

L’appello alla cittadinanza ad una “corretta raccolta rifiuti”

Nelle aree di intervento sarà previsto l’ausilio della Polizia Municipale e saranno collocati appositi divieti di sosta nei giorni previsti, per consentire l’effettuazione delle attività calendarizzate nella loro interezza. Il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché la raccolta dei rifiuti venga svolta correttamente per evitare che si ricorra ad interventi straordinari, ribadendo, inoltre, al termine dell’incontro di questo pomeriggio con Ecologia Oggi e i rappresentanti delle Cooperative comunali che, a completamento di ogni intervento, nelle aree e nei quartieri in cui il Piano è stato suddiviso, si recheranno rappresentanti e/o dirigenti dell’Amministrazione comunale per verificare lo stato dell’arte e per ascoltare e monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini, accogliendo gli eventuali suggerimenti che dovessero scaturirne.