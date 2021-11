Città green, Cosenza quarta e unica del sud. Mario Occhiuto:”siamo stati i pionieri”

COSENZA – La città bruzia scala le classifiche nazionali, posizionandosi ai piedi del podio, come una delle province più verdi d’Italia dopo Reggio Emilia, Mantova e Trento. In una classifica dominata da piccole e medie città del nord Italia, Cosenza è l’unica del sud nella top 10 stilata da un indagine del Sole 24 ore. Arriva tramite social il commento entusiasta dell’ex sindaco della città bruzia Mario Occhiuto: “Lasciamo Cosenza al quarto posto nella classifica “ecosistema urbano” delle città italiane. In un periodo storico in cui il tema principale nel mondo è la “transizione ecologica” noi a Cosenza possiamo affermare di essere stati -per la prima volta per una città del sud- dei veri pionieri e promotori. Queste politiche possono essere portate avanti solo se si è capaci di guardare un po’ più in là della convenienza immediata per aderire alla costruzione di un progetto innovativo e sostenibile, tenendo la barra dritta e anche se necessario scontrandosi con una parte di opinione pubblica che è ancorata alle cattive abitudini consolidate degli anni 80″.

“Il nostro obiettivo era quello di raggiungere il primo posto in Italia completando – spiega Occhiuto – le opere in corso che renderanno Cosenza la più innovativa in assoluto tra le città in campo culturale e in quello urbanistico, tra le più belle e attrattive d’Italia. Parlo del fiume navigabile, delle piazze ai lati del Ponte, della strada su via Reggio Calabria, del Parco del Benessere, del Museo di Alarico, e di tutte le altre. Noi non abbiamo avuto il tempo, ma spero che la nuova Amministrazione possa al più presto portarle tutte a termine nel modo originariamente previsto e cioè quello più sostenibile.” Ringrazio tutti i consiglieri comunali e gli assessori, – conclude l’ex sindaco – i vari collaboratori e dirigenti, che costituiscono la classe dirigente comunale che si è assunta negli ultimi dieci anni insieme a me la responsabilità di compiere scelte a volte difficili ma necessarie per la crescita della città, e ringrazio i cittadini che ci hanno assicurato il loro sostegno ideale.