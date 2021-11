Cosenza, il sindaco: “preoccupazione per i casi di violenza all’Autostazione”

COSENZA – Al via domani 7 novembre, al Teatro “Rendano” di Cosenza, la seconda parte della stagione lirico-sinfonica e concertistica “Torniamo all’Opera” che dopo aver segnato, nella sua prima parte, una tappa importante della rinnovata collaborazione tra il comune di Cosenza, il teatro “Alfonso Rendano” e il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, diretto dal maestro Francesco Perri, si appresta a far vivere al pubblico del teatro di tradizione cosentino, fino alla fine dell’anno, altri 8 appuntamenti che portano la firma dell’Associazione Musicale “Orfeo Stillo”, storico sodalizio che ininterrottamente da 35 anni si occupa, con grande successo, di divulgazione culturale e di promozione, formazione e produzione musicale sull’intero territorio regionale. Nella mission della “Stillo” anche la valorizzazione dei giovani emergenti e dei talenti calabresi, in un percorso di affiancamento ad artisti di livello nazionale ed internazionale. Di ampio respiro e di particolare valore artistico la programmazione che l’Associazione “Orfeo Stillo”, attraverso il direttore artistico, Maestro Luigi Stillo, e il direttore organizzativo Giusy Ferrara, ha messo in piedi per il Teatro “Rendano”, per la seconda parte di “Torniamo all’opera”.

Si comincia domenica 7 Novembre, alle ore 18,00, con “Vuelvo al Sur”, un omaggio al grande Astor Piazzolla in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita. “Vuelvo al sur” non è solo un concerto, ma anche uno spettacolo in cui la musica e la danza dialogano tra loro per suggellare il tributo a Piazzolla. Il Maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza dirigerà, per l’occasione, l’Orchestra del Mediterraneo “San Francesco di Paola”, splendida realtà fondata dal giovane direttore d’orchestra Alfredo Salvatore Stillo e che sta diventando punto di riferimento importante per molti professori d’orchestra del territorio. Le orchestrazioni, gli arrangiamenti e le trascrizioni sono di Francesco Perri che, oltre che come direttore dell’Orchestra del Mediterraneo “San Francesco di Paola”, sarà impegnato anche al pianoforte. Violino solista sarà Pasquale Allegretti Gravina. Lo spettacolo vedrà impegnati anche i tangueros Ciccio Aiello e Ida Luchetta e la ballerina Eleonora Pasqua. Le coreografie portano la firma di Ciccio Aiello.

Per classificare la musica di Astor Piazzolla sono d’aiuto le parole del maestro Francesco Perri: “quello che è entusiasmante di questa musica – dice Perri – è la forza che emana, il senso di amor y muerte , di tristezza esasperata, di nostalgico senso della vita e di tanta italianità…il tango è un modo di essere, uno status mentale che ritorna ciclicamente e nel quale Vuelvo al sur è elemento predominante di un futuro che si fonde con il passato”.

Di particolare qualità anche gli altri appuntamenti di “Torniamo all’opera” che andranno avanti fino al 30 dicembre e che si avvalgono, come tutta la programmazione, del cofinanziamento del Ministero della Cultura e del sostegno della Fondazione Carical. Il 13 Novembre in programma il concerto dal titolo “Crepusculum: fogli d’album ed estratti d’opera”, protagonisti il pluripremiato soprano Giorgia Teodoro, vincitrice di numerosi e prestigiosi concorsi lirici, tra i quali il premio 2019 “NuovoImaie”, ed il Maestro Luigi Stillo al pianoforte. Il 21 Novembre sarà la volta de “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa, divertente intermezzo nel quale il direttore d’orchestra Alessandro Tirotta, sempre alla guida dell’Orchestra del Mediterraneo “San Francesco di Paola”, sarà impegnato nel duplice ruolo di bassobaritono e direttore, mentre, nella seconda parte, si cimenterà nella V Sinfonia di Schubert.

Evento di spicco della programmazione sarà l’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini in programma il 3 dicembre al Teatro Rendano, alle ore 20,30. Un’operazione particolarmente impegnativa e molto attesa che riporta, dopo diverso tempo, la produzione operistica al Teatro Rendano. L’opera sarà diretta da una bacchetta d’eccezione, il maestro Daniele Agiman, direttore di respiro internazionale e direttore artistico e principale dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Agiman è una vecchia conoscenza del “Rendano” di Cosenza per avervi diretto nel 2008 una versione di “Tosca” di Giacomo Puccini e, nel 2009, “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. La regia è di Daniele Piscopo. In carriera le voci di Anna Doris Capitelli che interpreterà Rosina, Gianni Giuga (Figaro) Enrico Iviglia (il Conte D’Almaviva), Matteo D’Apolito (Don Bartolo), Luca Gallo (Don Basilio), Giorgia Teodoro ( Berta) e Antonio Fratto (Fiorello). Il Coro Lirico “Cilea” sarà diretto da Bruno Tirotta. La “prima” del 3 dicembre sarà preceduta, il 2 dicembre, dalla matinée riservata alle scuole e, prima ancora, il 27 novembre, da una interessante conferenza-concerto di presentazione dell’opera, condotta dal M° Daniele Agiman insieme ai protagonisti del “Barbiere di Siviglia” al fine di rendere l’ascolto più consapevole e partecipato.

Gli altri appuntamenti fino a dicembre

Completano la stagione: il 5 Dicembre un concerto di musica da camera con l’affiatato “Dionysius piano trio” composto da Manuel Arlia al violino, Francesco Valenzisi al violoncello e Daniele Paolillo al pianoforte e che presenterà un programma di grandi capolavori di Hadyn, Rachmaninoff e Beethoven; il 23 Dicembre l’imperdibile concerto di Natale per coro e orchestra “Christmas with Gjeilo” con protagonista l’Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola diretta dal suo direttore principale, il M° Alfredo Salvatore Stillo, unitamente ai cori “Dominicus” diretto da Gianfranco Cambareri e “Aura Artis”, diretto da Saverio Tinto. Appuntamento di chiusura, infine, il 30 dicembre con il Gran galà di fine anno e l’Orchestra del Mediterraneo & friends. Dirigerà il M° Alfredo Salvatore Stillo. Nell’ottica della valorizzazione dei beni culturali della città, tre appuntamenti si svolgeranno presso il Duomo e, precisamente, il 15 Dicembre il recital dell’organista Emanuele Cardi, il 19 Dicembre il concerto del “Lieto arpa ensemble”, diretto da Albarosa Di Lieto, mentre il 28 sarà la volta dell’ensemble vocale “Novi Musici” diretto da Oreste Calabria. I concerti al Duomo avranno inizio alle ore 19,30 e saranno ad ingresso gratuito.