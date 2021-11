COSENZA – Nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, Franz Caruso è stato proclamato sindaco dal presidente della commissione elettorale, 17 giorni dopo la vittoria al ballottaggio contro l’omonimo Francesco Caruso candidato del centrodestra. Insieme al sindaco sono stati proclamati anche i consiglieri comunali. In attesa del primo consiglio comunale, gli occhi sono tutti puntati sulla nuova giunta che, parola del Sindaco, è quasi pronta mentre per il bilancio si punterà ad una figura tecnica mentre saranno avviati contatti con la Prefettura e il ministero perché c’è da rispettare il termine del 30 novembre per l’approvazione del bilancio. Troppo poco tempo visto che ufficialmente la consiliatura Caruso è iniziata solo oggi.

Caruso “viabilità cittadina sarà il primo atto”

Il neo sindaco di Cosenza ha parlato anche delle priorità della città e dei primi interventi che, come promesso in campagna elettorale, riguarderanno la viabilità cittadina “il mio primo atto da Sindaco sarà quello di mettere mano alla viabilità cittadina, riaprendo al traffico Via Roma, Via Misasi, togliendo il doppio senso di circolazione su Piazza Bilotti e la rotatoria di Viale della Repubblica” ha detto il primo cittadino che successivamente si occuperà anche dell‘individuazione del sito in cui sorgerà il nuovo ospedale cittadino e che è stato individuato nell’area di Vaglio Lise. “La mia opera sarà in discontinuità con quella della precedente amministrazione – ha evidenziato ancora Caruso – e anche le opere in corso saranno finite ma con le opportune modifiche. Il primo pensiero, ha detto ancora il sindaco, sarà anche per le “sacche di bisogno che dovranno essere ridotte”, quindi attenzione ai ceti meno abbienti. Infine, un pensiero anche ai giovani che sono costretti ad andare via – ha concluso Caruso – per loro sarà la mia prima azione”.