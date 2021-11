Autostazione: cazzotti, schiaffi e bottigliate in pieno giorno

COSENZA – Violente risse in pieno giorno. Aggressioni la sera. Sembra l’inizio di un film western ambientato in tempi e luoghi – a quanto pare – non così lontani e invece succede a Cosenza, esattamente all’autostazione nodo nevralgico della città Bruzia. Venerdì in pieno giorno una banale lite sfocia in una violenta rissa. Quattro persone, coinvolte tra cui due donne. Un 35enne cosentino sarebbe stato aggredito da una donna extracomunitaria dopo un diverbio per un attraversamento pedonale pericoloso da parte della stessa con un bambino. La discussione poi sarebbe degenerata in un’aggressione fisica. Il tutto è stato ripreso da alcuni passanti – che non sono intervenuti nella disputa – e i video sono diventati virali sulle varie chat social.

Alcuni soggetti coinvolti nella lite sono stati protagonisti di un’altra discussione avvenuta ieri all’uscita di un bar, in una zona differente della città, ma per fortuna l’alterco non è sfociato nella violenza fisica. Ad indagare su entrambi gli episodi gli agenti della Questura di Cosenza che stanno attentamente esaminando non solo i video divulgati sui social, ma anche quelli delle telecamere di videosorveglianza della zona.