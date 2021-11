Cosenza, si aggira con fare sospetto e viene beccato con cocaina e marijuana

COSENZA – Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio nei pressi del cimitero di Cosenza e ha provocato la morte di un anziano e il ferimento di due persone. L’incidente ha visto coinvolte due automobili, una Fiat Punto e un Opel Astra che, per cause in corto di accertamento, si sono scontrate violentemente tra di loro. Attualmente la strada Statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 34,700 proprio nei pressi del cimitero cittadino. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria mediante uscita obbligatoria al km 34,200 per chi viaggia in direzione Crotone e al km 34,900 per chi viaggia in direzione Paola.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi dei sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica del tragico incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.